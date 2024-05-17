Мнение: Юбилей Книги Исхода: русский спор с реальностью

В 2024 у нас значимый юбилей для России: ровно 25 лет со дня выхода небольшой книги Паршева “Почему Россия не Америка”. Книга была довольно холодно встречена еще в момент появления, а уж потом ее и вовсе плотно записали в разряд “маргинальных” и предали анафеме, причем, как оно обычно в России и бывает – сразу со всех сторон: для западников-прогрессистов она слишком упадочная и “ненаучная”, а для путинистов-“государственников” – тоже слишком упадочная. В России издавна все “мыслители”, если аккуратно снять накленные ими самими себе на лоб ярлыки, оказываются одинаковыми, как болванки.

Вот на днях, видимо, по случаю юбилея, гневной филиппикой по адресу многострадального Паршева разразился даже такой срыватель всех и всяческих масок с путинского и вообще ЛЮБОГО российского режима, как Дмитрий-Девол Пономарев, известный специалист по стали и сплавам:

“В блоге возник разговор о “невыгодности” России с отсылками на слабоумного гебиста Паршева. Да, невыгодно, только вот 2,5 тысячи реальных иностранных компаний (не прокладок или пустышек, а брендов), пришедших в “невыгодную” РФ эпохи кегебокко – это как? Они, наверное, паршиных не читали.

Я книгу этого идиота открыл наугад на странице, где он обьяснял невыгодность запуска и работы домны при температуре минус 20 градусов. Потом закрыл и выбросил.

Реально РесФед чудовищно богатый дистрикт. Просто большая часть этого богатства выведена в английские офшоры, вбухана в “таймуразов ивановых, криворучко, чемезовых” и сейчас расходуется на взятие руин очередного украинского села” (Девол).

Как-то неудобно разъяснять такие азы, но “2,5 тысячи иностранных компаний” пришли в РФ на запах валюты, получаемой в РФ от продажи ее нефтегаза и еще кое-какого сырья. Причем, как видим, как пришли, так и ушли. Спорить тут, однако, бесполезно – поскольку подавляющая часть сколько-нибудь мыслящих русских людей воспринимает книгу Паршева как личное оскорбление прежде всего, а также как попытку “отменить” их самих. Это по-человечески понятно, однако любой поток “ответных” оскорблений никак, увы, не влияет на убедительность выводов “гебиста Паршина”.

Также и друг Димы Паша, он же “блог Толкователь”, давно заговаривает собственные страхи, непрерывно сравнивая Россию с Канадой и повторяя как мантру, что “Паршев был неправ”. Что и говорить про обычных в принципе никогда не думающих россиян, у которых про Паршева есть и вовсе только одно универсальное возражение “А вот в Финляндии живут хорошо, хотя там тоже холодно” – даром что вопрос с Финляндией Паршев подробно разбирает с самого начала в своей исходной книге (книг в России давно не читают никаких, для паршевской исключения, понятно, тоже не делают). Дело тут, однако, не в том, являются ли авторитетами Дима, Паша или безымянные патриоты; дело в том, что все отчаянно спорят с реальностью, данной нам в ощущениях.

У книжки Паршева как раз 25-летний юбилей. И 25 лет Россия “развивается” в точности по Паршеву – то есть в ней, несмотря на совершенно гигантский приток валюты и тесные связи со всем миром (большую часть из этих 25 лет) – не появилось НИЧЕГО. Т.е. ровным счетом. Пусто. Совсем. Экономики, кроме добычи сырья, как не было, так и нет. Из-за чего, казалось бы, даже у самых розовощеких оптимистов должно было бы закрасться подозрение, что её и не будет. Потому что – а как? Все ведь сроки прошли?

Спорить с фактами – пустое дело, хотя люди творческие любят таким заниматься. Как говорил еще, кажется, Лейбниц: “Если бы геометрия хоть в какой-то степени противоречила человеческим страстям и интересам, люди бы не верили и до хрипоты бы спорили с каждой ее аксиомой”.