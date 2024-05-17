Рупор кремлевской пропаганды: Пока цели брать Харьков нет

Относительно вопросов по Харькову.

1. Еще до начала наступления говорил (читатели не дадут соврать), что текущая группировка ВС РФ в Белгородской области недостаточна для взятия Харькова. Решение задач по освобождению Харькова требует как минимум двух серьезных операций по взятию Золочева и Золочевского укрепрайона и освобождения Чугуева. Лобовой штурм Харькова с севера видится тупиковой идеей.

2. ВС РФ решают сейчас задачи занятия части районов на севере Харьковской области, что позволит в варианте минимум освободить несколько десятков населенных пунктов, нанести противнику серьезные потери и снизить интенсивность атак противника на Белгородскую область. Чем дальше продвинуться войска и распространять зону действия артиллерии и дронов на юг – тем лучше.

3. При этом, если ВСУ не смогут удержать позиции на севере области и допустят прорывы фронта, масштабы операции могут расширяться до более амбициозных сценариев, вроде окружения части сил ВСУ в Харьковской области, чем рагулей пугает Сырский.

4. При этом важно понимать, что если сейчас намерений штурмовать или полностью окружать Харьков нет, это не значит, что они не появятся чуть позже, когда размер группировки на Харьковском направлении может быть увеличен в зависимости от планов ГШ ВС РФ.

5. Важно понимать, что ГШ сейчас ставит перед противником дилемму – где будет нанесен основной удар. Противник сейчас мечется между необходимостью оборонять Часов Яр, удерживать трескающийся фронт в районе Очеретино и подкреплять фронт к северу от Харькова. А ведь есть и другие участки фронта, где также отмечаются кризисные тенденции. Если российское командование сможет растащить остатки резервов по кризисным направлениям и нащупать слабину в построении противника, то последствия для ВСУ будут катастрофическими, о чем собственно и предупреждают американцы. И там уже будет не так важно – прорвутся в Харьковской области, где-нибудь на Донбассе или в Запорожье. Напоминаю, что противник считает, что основное весенне-летнее наступление ВС РФ еще не началось.

6. Ну и да. "Война – это путь обмана". Во время войны никто из военно-политического руководства и не обязан говорить правду о реальных целях тех или иных операций. Элементы дезинформации никто не отменял. В случае с Путиным самый простой пример – отрицание наличие российских войск в Крыму и последующее признание, что они там были после успешного завершения Крымской операции.

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