Льняной блейзер удачно дополнит летний гардероб: лучшие модели

Льняная одежда – лучший выбор для летнего зноя. Материал дышащий, привлекательно смотрится, уместен для любого случая, от романтического свидания или прогулки с подругой на шопинг до делового ужина в солидном заведении. Поговорим о том, какие модели льняных блейзеров в тренде, с чем носить этот элемент одежды, как составлять стильные луки.

Белоснежная элегантность

Белый монохром – интересный выбор для лета. Такой наряд не притягивает солнце, поэтому вам не будет жарко. Не стоит пугаться того, что лен мнется – летом небольшие складки на одежде вполне уместны. Модель на одной пуговице смотрится смело и экстравагантно.

Вариант тандема для стильного белого льняного блейзера – с топом и брюками. Добавив пару аксессуаров, вы получите интересный лук для особого случая. А в классическом виде это превосходный вариант для рабочего дня в душном офисе.

Сочные яркие оттенки

Увлечение барбикором, похоже, не желает покидать мир моды окончательно. Поклонники фильма могут оценить розовый льняной костюм с блейзером и брюками, который станет дежурным для внезапного события, например, свидания или посещения кафе. Оригинальный топ сделает вас еще более яркой и модной. Блейзер лаконичен и, помимо цвета, украшен всего одной пуговицей.

Мятный цвет в этом сезоне – один из трендовых. Поэтому смело включайте мятный блейзер изо льна в свой повседневный гардероб. Слегка смятая натуральная ткань придаст образу нотку непринужденности, смелости. Поэтому образ подходит тем, кто любит все необычное.

Однотонная модель, визуально напоминающая классический мужской пиджак, хорошо смотрится с легкой белой рубашкой и строгими брюками в тон. Украшение блейзера – лацканы, манжеты, карманы.

Лаконичный блейзер модели оверсайз, словно снятый с мужского плеча, удивительно иедт прекрасным женщинам. Носить его можно с льняными шортами, подобранными в тон.

Нежные светлые тона

Блейзер модели оверсайз цвета шампанского дает огромное количество вариантов для составления образов. Самый простой из них – составить монохромный лук, используя топ свободного кроя и брюки в тон. Необычный акцент – темная пуговица, которая придает модели изюминку.

Молочно-белый льняой блейзер с тремя пуговицами станет настоящей палочкой-выручалочкой. Его можно надеть поверх платья или туники, если вечером внезапно стало прохладно. Благодаря классическому дизайну модели вы будете выглядеть элегантно и роскошно. Дополнят образ солнечные очки и модная сумочка.

Черная классика

Один из плюсов льна – богатый выбор вариантов окрашивания, поэтому черная льняная одежда встречается не менее часто, чем бежевая. Для лета подойдет классическая модель в черном цвете с двумя рядами золотых пуговиц. Это скорее офисный вариант, поэтому лучший тандем – строгие брюки прямого кроя, со стрелками или без них.

Однако черный блейзер можно носить и как верхнюю одежду для вечера. Он хорошо смотрится с платьями, в том числе коктейльными, шортами и леггинсами.

Льняная одежда – настоящий хит этого сезона. Смело включайте ее в свой гардероб, чтобы быть неотразимой.