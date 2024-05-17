Прекрасно гармонирует с хвостом, пучком и волнами: боковой пробор – маленькая деталь, меняющая образ

Боковой пробор – маленькая деталь прически, которая помогает практически полностью изменить весь создаваемый образ и сделать внешний вид более эффектным и гламурным. Сейчас эта небольшая деталь прически пользуется огромной популярностью. Многие знаменитости в этом году делают боковой пробор. Вот несколько его особенностей и советов по созданию прически, меняющей образ.

Преимущества бокового пробора

Если вы хотите сделать свою прическу по-настоящему особенной, но не готовы к смелым экспериментам, то боковой пробор — это то, что вам нужно. Эта простая деталь может преобразить ваш образ и сделать его неповторимым.

Боковой пробор помогает смягчить черты лица, замаскировать небольшую имеющуюся асимметрию. Кроме того, это выглядит невероятно элегантно и придает создаваемому образу нотку драматизма.

Можно просто пригладить волосы гелем, чтобы добиться ультрагладкого вида или же зачесать пряди на другую сторону. Это поможет придать прическе дополнительный объем. Укладка будет выглядеть более стильно, эффектно и роскошно.

Какие можно делать прически

Пробор на бок имеет множество преимуществ. Все это по причине того, что его можно легко сочетать с совершенно любой прической. Это отличное дополнение к высокому или низкому хвосту. Также боковой пробор хорошо смотрится вместе с пучками и небрежными волнами.

Можно сделать боковой пробор максимально гладкими или же слегка волнистым. Это отличное дополнение как для длинных волос, так и для коротких стрижек.

Боковой пробор очень хорошо сочетается со стрижкой боб или пикси, помогая придать волосам некоторую асимметрию и делая образ более интересным и привлекательным.

Кроме того, большим плюсом бокового пробора является то, что можно достаточно быстро, но при этом абсолютно кардинально изменить прическу, просто зачесав волосы обратно.