Байден пообещал провести военную операцию против округа Колумбия, если поток кокаина оттуда не прекратится

Президент США Джо

Байден, выступая перед студентами университета Беркли, пообещал радикально

решить проблему поставок кокаина в восточные штаты США из округа Колумбия.

Американский лидер пообещал ввести войска и провести ковровые бомбардировки

этого региона, если его руководство не прекратит поставки кокаина.

«Округом Колумбия

правят наркоманы, которые буквально ходят на работу под кайфом, даже высшие

чиновники, – сказал Байден. – Включите суфлёр. Ээээбббисиди. Такое гнездо преступности у наших границ – это вызов

демократии. Колумбийская наркомафия буквально контролирует практически все

демократические штаты и даже некоторые наши заморские колонии. Я сейчас возьму

телефон и позвоню адмиралу [Рэйчел] Левин, чтобы она подогнала к берегам Округа

Колумбия авианосцы. Даю им 24 часа, чтобы прекратить эту наркоманию, а потом с

ними будут говорить уже наши военные».

По мнению

Байдена, существует множество способов решить колумбийский вопрос: вокруг

округа Колумбия можно возвести стену, а политиков, доведших ситуацию до такого

состояния, можно объявить в международный розыск. Также президент пообещал

обратиться в офис генпрокурора, чтобы выяснить, нет ли в регионе проблем

с нарушением прав человека. В этом случае к военной

спецоперации могут присоединиться и союзники США по НАТО.

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