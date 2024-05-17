 

Байден пообещал провести военную операцию против округа Колумбия, если поток кокаина оттуда не прекратится

17.05.2024, 13:33, Разное
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Президент США Джо
Байден, выступая перед студентами университета Беркли, пообещал радикально
решить проблему поставок кокаина в восточные штаты США из округа Колумбия.
Американский лидер пообещал ввести войска и провести ковровые бомбардировки
этого региона, если его руководство не прекратит поставки кокаина.

«Округом Колумбия
правят наркоманы, которые буквально ходят на работу под кайфом, даже высшие
чиновники, – сказал Байден. – Включите суфлёр. Ээээбббисиди. Такое гнездо преступности у наших границ – это вызов
демократии. Колумбийская наркомафия буквально контролирует практически все
демократические штаты и даже некоторые наши заморские колонии. Я сейчас возьму
телефон и позвоню адмиралу [Рэйчел] Левин, чтобы она подогнала к берегам Округа
Колумбия авианосцы. Даю им 24 часа, чтобы прекратить эту наркоманию, а потом с
ними будут говорить уже наши военные».

По мнению
Байдена, существует множество способов решить колумбийский вопрос: вокруг
округа Колумбия можно возвести стену, а политиков, доведших ситуацию до такого
состояния, можно объявить в международный розыск. Также президент пообещал
обратиться в офис генпрокурора, чтобы выяснить, нет ли в регионе проблем
с нарушением прав человека. В этом случае к военной
спецоперации могут присоединиться и союзники США по НАТО.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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