Скандалы: «Умеют все контролировать»

Физиогномисты оценили сходство Андрея Белоусова и полководца Александра Суворова

Пользователи в соцсетях и сообществах активно обсуждают внешнее сходство нового министра обороны Андрея Белоусова и великого русского полководца Александра Суворова. Интересно, а что об этом думают физиогномисты, которые по чертам лица человека определяют его характер, темперамент, таланты и способности? Мы обратились к одному из них — Олегу Воеводину.

— Андрей Белоусов и Александр Суворов, действительно, очень похожи друг на друга, не удивительно, что обывателям это бросается в глаза, — говорит физиогномист Олег Воеводин. — Но у них во внешности есть и различия. Давайте начнем со сходства. У обоих — длинная шея, это показатель того, что люди не любят сидеть на месте и отличаются активностью.

Обратим внимание на форму лица. У обоих — смешанный тип. У Андрея Белоусова — это «огонь», «воздух», «вода», у Александра Суворова — это «огонь», «вода», «воздух». Общий показатель «огонь» указывает на то, что они оба перфекционисты, продумывают все до мелочей. Скрупулезность — это то, что у них не отнять, она у обоих с раннего детства.

И у Андрея Белоусова, и у Александра Суворова — ломанные брови, это говорит о том, что они умеют все контролировать. У обоих широкая линия роста волос с буквой «М». Это указывает на пунктуальность, они не боятся действовать. Аккуратно, но действуют.

И у Александра Суворова, и у Андрея Белоусова — большие веки. Это говорит о большой поддержке от народа. Тут им переживать не о чем. Что дает им внутреннее спокойствие.

А вот мочки ушей у них разные. У Андрея Белоусова они несколько срощены, а у Александра Суворова они квадратные. Это показатель того, что полководец умел хорошо адаптироваться, приспосабливаться, был везде «свой». А вот Андрей Белоусов — тот человек, который может продавить ситуацию, настоять на том, во что верит. И донести это до человека.

Теперь, что касается подбородка. У обоих на подбородке — полукруглая линия, это говорит о том, что они оба непредсказуемы. Но сам подбородок у Суворова квадратный, а у Белоусова он полукруглый. Суворов, как говорится, делал себя сам, а на Белоусова большое влияние оказала мама. Он тянулся к ней больше, чем к отцу.

У обоих хорошо очерчены крылья носа, это означает, что они могут сдерживать эмоции. Но оба правдорубы, потому что мы видим горбинку на носу.

Исходя из формы губ, которые у них также в целом схожи, можно сказать о переменчивом настроении. У Суворова особенно выражены «прыжки» в настроении, больше было так: выиграю — буду крутым, «на коне», не выиграю — буду в депрессии.

Но, в то же время, нижняя губа у Андрея Белоусова — полукруглая, средней толщины, это говорит о том, что он мало говорит, а больше делает. У Суворова нижняя губа квадратная и несколько раздвоенная, это говорит о том, что он любил иной раз приукрасить событие или ситуацию.

У обоих цвет глаз — серо-зелено-голубой, какой оттенок превалирует — зависит от настроения, внутреннего состояния, погоды. Серый оттенок глаз означает, что человек внутренне в данный момент настроен на работу, он отстранен от эмоций, этакий холодный «Терминатор». Голубой оттенок глаз говорит о стандартном настроении, это то, с чем человек просыпается, если его ничего не беспокоит. Зеленый оттенок глаз бывает, когда человек испытывает неимоверную радость, блаженство, наслаждение, у него — эмоциональный подъем.

— Может подчиненным Андрея Белоусова стоит внимательнее смотреть шефу в глаза?

— Это точно.

Светлана Самоделова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”