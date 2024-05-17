Мнение: Как в США зарабатывают на теслах по 1000 долларов за ночь

Новая мода в США — воровство медных кабелей на станциях зарядки электромобилей. Станции стоят без охраны, поэтому мелкий криминальный элемент может безнаказанно срезать с них толстые медные заправочные «шланги».

Предположу, что для быстрой обрезки воришки используют хорошие секторные ножницы. Пусть опытные слесари меня поправят, но мне кажется, что нужной мощности инструмент обойдётся на американской барахолке долларов в 100, не больше.

Теперь считаем. В каждом кабеле 5 кило меди. 10 «колонок» на одной станции — 50 кило. Воры сдают медь по 5 долларов в пункт приёма, в котором не задают глупых вопросов, и получают 250 долларов. Объехали ночью за пару часов четыре станции, плюс 1000 долларов как с куста. Гешефт.

Некоторые подсчёты, правда, менее оптимистичны (ссылка), однако раз кабели массово воруют, значит воровать выгоднее, чем работать в МакДональдсе за три гамбургера в час.

Цитирую (ссылка):

В понедельник Гейдж Гулдинг из КРПЦ-2 сообщил о краже 18 кабелей с зарядной станции Тесла в Монтроузе (штат Техас).

После его сообщения было разграблено ещё больше зарядных станций в районе Хьюстона, в результате чего владельцы электромобилей остались без электричества.

В среду были украдены кабели со всех зарядных станций в торговом центре на площади Гленбрук. Все до единого разъемы на стоянке были перерезаны.

Прошлой ночью в северо-западном округе Харрис были обрезаны еще несколько зарядных станций.

<…>

Источник КРПЦ-2 сообщил, что во время ограбления в Луэтте был замечен мужчина в толстовке с капюшоном и в чёрных брюках, который перерезал провода зарядного устройства на станции, прежде чем перебежать улицу и сесть в чёрный седан.

Неясно, совершаются ли эти преступления одними и теми же преступниками.

Натаниэль Френч владеет теслой уже почти шесть лет. Как давний поклонник электромобилей и человек, который приезжает на работу из Остина, он знает, как найти зарядную станцию.

Он посетил станцию, которая пострадала, когда ему понадобилась подзарядка, и был шокирован неприятным открытием.

«Это прискорбно», — сказал Френч, — «Люди не понимают, как сильно это на вас влияет. Это похоже на то, как если бы вы приехали заправиться, а потом не смогли заправиться. Это боль, и это, мягко говоря, расстраивает».

Проблему можно решить несколькими способами: или отвергнуть зеленобесие, вернувшись к старому доброму бензину, или заменить дорогую медь дешёвым алюминием, или поставить систему охраны на каждой станции, как это сделано в ЮАР.

Ещё, конечно, можно не превращать США в опустившуюся страну третьего мира, где даже элементарный провод страшно оставить без присмотра, но современная Америка, кажется, эту точку невозврата уже прошла…

Тем временем в китайском Шэньчжэне (18 млн человек) станций для быстрой зарядки электромобилей уже больше, чем обычных бензоколонок (ссылка). Китай сейчас — мировой лидер по производству электромобилей и, возможно, как раз потому, что китайцы предпочитают зарабатывать себе на жизнь честной работой на автозаводах, а не воровством плохо висящих медных проводов.