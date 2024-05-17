Cухофрукты и творог могут вызвать появление отеков

С наступлением теплого времени года многие начинают чаще замечать у себя отеки. Физиолог Александр Созыкин пояснил, что в первую очередь этому способствуют продукты, содержащие хлорид натрия, ключевой компонент пищевой соли.

«Ряд продуктов и жидкостей с высоким содержанием соли – хлорида натрия, а также пищевые добавки, консерванты и усилители вкуса, содержащие натрий, могут вызвать отеки у здоровых людей в жаркое время года. Это колбасы и сосиски, сыры, сухарики, мясные и рыбные консервы, соусы, а также чипсы, снеки и другой фастфуд», – пояснил Созыкин в интервью «Известиям».

Он добавил, что пища, богатая простыми углеводами, также способствует появлению отеков. Среди таких продуктов он назвал выпечку, сладости и сухофрукты. Организм, получая много углеводов, запасает их в виде гликогена, который притягивает воду. Это приводит к внутриклеточному отеку, так как в клетки поступает лишняя вода. Газированные напитки, энергетики, арбузы и дыни также могут вызывать подобные отеки.

Особое внимание Созыкин уделил молочным продуктам, особенно творогу, который может провоцировать отеки. «Употребление творога вызывает выработку избыточного количества инсулина, который связан с гормоном альдостероном, отвечающим за задержку жидкости», – объяснил физиолог.

Созыкин напомнил, что устранить избыток жидкости и связанные с ним отеки помогают продукты, богатые калием и клетчаткой.