Врач назвала 4 запрещенных продукта при панкреатите

Панкреатит требует внимания, особенно когда речь идет о правильном питании. Гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева поделилась советами по распознаванию этого заболевания и важности выбора продуктов. Желтушный оттенок кожи и склер, а также белков, могут указывать на серьезные проблемы с поджелудочной. Другие симптомы включают вздутие живота, непроизвольное снижение веса, тошноту, рвоту и повышенную температуру тела.

Лебедева отмечает, что правильное питание при панкреатите играет ключевую роль в улучшении состояния. Она рекомендует включать в рацион нежирные виды мяса, рыбу с низким содержанием жира, крупы и кисломолочные продукты. Однако следует избегать алкоголя, а также продуктов, которые могут усилить воспаление, таких как лук, шпинат, ревень и редис.

Гастроэнтерологи также подчеркивают важность употребления нежирных белков и цельных зерновых продуктов. Эти продукты являются важным источником энергии и питательных веществ для организма. Особое внимание следует уделить также питьевому режиму, употребляя достаточное количество воды для поддержания нормального функционирования организма.

Не забывайте, что каждый организм индивидуален, и реакция на определенные продукты может различаться. Поэтому для составления оптимального рациона рекомендуется консультироваться с врачом или диетологом.