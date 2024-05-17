Скандалы: «Джин из бутылки»

Уоррен Баффет раскрыл миллиардные инвестиции в загадочный бизнес

Холдинг Уоррена Баффета снова сократил свои инвестиции в Apple — в первом квартале было продано почти 13% пакета акций. Berkshire Hathaway также раскрыла вложения в бизнес, название которого скрывала много месяцев.

Финансовый холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway раскрыл данные по сделкам за первый квартал 2024 года, следует из формы 13-F, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В первом квартале «оракул из Омахи», как называют Баффета, снова сократил инвестиции в Apple, а также объявил о миллиардных инвестициях в компанию, название которой скрывал много месяцев.

Стоимость инвестиционного портфеля холдинга Berkshire Hathaway по итогам первого квартала сократилась до $331,7 млрд по сравнению с $347 млрд кварталом ранее, следует из данных американского сервиса WhaleWisdom, отслеживающего операции крупнейших фондов.

Наибольшую долю в портфеле Berkshire Hathaway занимают акции IT-сектора — по итогам первого квартала на них пришлось 41,8% активов холдинга, следует из данных сервиса GuruFocus. Следующую позицию занимают финансы (31,2%), потребительские товары первой необходимости (11,9%), энергетика (10,7%), услуги связи (1,9%) и здравоохранение (1,5%).

В первом квартале в портфеле Berkshire Hathaway были бумаги 41 компании. Лидером по доле в инвестиционном портфеле осталась компания Apple. На нее пришлось 40,8% общей стоимости активов по сравнению с 50,19% кварталом ранее.

Второе и третье места по доле в инвестпортфеле заняли Bank of America с 11,8% и финансовая компания American Express с 10,4%. На четвертой месте производитель напитков Coca-Cola, на которого пришлась доля в 7,4%, а на пятом — нефтяная компания Chevron с долей 5,9%. На конец первого квартала акции этих пяти компаний занимали около 75% инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway.

На топ-10 компаний приходится 91,19% от всего инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway, свидетельствуют данные WhaleWisdom.

Ставка на акции загадочной компании

Berkshire Hathaway объявила о новой доле в страховой компании Chubb на сумму $6,72 млрд.

Berkshire Hathaway вкладывалась в «таинственные» акции три квартала подряд, не сообщая название компании или компаний. Конгломерат обращался в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) за разрешением не раскрывать информацию об одном или нескольких активах в своем портфеле в целях конфиденциальности. Холдинг начал накапливать пакет бумаг неизвестной компании во второй половине 2023 года.

По состоянию на 31 марта Berkshire владела 25,92 млн акций Chubb. Новость привела к росту цены акций страховой компании до рекордно высокого уровня после закрытия торгов 15 мая — бумаги подорожали на 8,32%, до $274. На долю страховой компании пришлось 2,03% портфеля Berkshire Hathaway.

Раньше холдинг уже прибегал к такой секретности при крупных сделках, в том числе с многомиллиардными инвестициями в Chevron, Exxon Mobil, IBM и Verizon. Это делалось для того, чтобы другие инвесторы не начали скупать бумаги и тем самым не взвинтили цены на них, пока холдинг Баффета не закончит формировать свою позицию в той или иной компании.

В издании Barron’s ранее предположили, что холдинг Berkshire Hathaway вкладывался в одну компанию из финансового сектора, а секретными инвестициями Баффета могли быть акции компании по управлению активами BlackRock, банк Morgan Stanley или страховой компании Chubb. Судя по отдельным отчетам, стоимость вложений Berkshire в акции финансового сектора выросла примерно на $5 млрд за последние три квартала и снизилась для двух других секторов, сообщало издание.

Berkshire уже владеет рядом компаний в страховой отрасли, включая Geico, Aon и National Indemnity. Инвестор-миллиардер назвал деятельность Berkshire по страхованию имущества от несчастных случаев ядром конгломерата, помогающим генерировать свободные денежные средства, которые затем можно реинвестировать.

Распродажа акций Apple продолжилась

За три месяца холдинг Berkshire Hathaway продал около 116 млн акций Apple, или около 13% пакета. В результате в портфеле холдинга Баффета осталось 790 млн акций производителя IPhone, а их общая стоимость на конец первого квартала составила $135,4 млрд. На конец четвертого квартала 2023 года холдинг владел 905,56 млн акций компании Apple, которые оценивались в $174,35 млрд. Холдинг Баффета распродает бумаги уже второй квартал подряд. В четвертом квартале 2023 года конгломерат продал чуть более 10 млн акций бигтеха, или около 1% пакета.

В мае, на годовом собрании акционеров Berkshire Hathaway, Уоррен Баффет объяснил продажу акций Apple причинами, связанными с налогами. Знаменитый инвестор указал, что в США с прибыли от инвестиций сейчас необходимо платить налог в размере 21%, но в будущем правительство может пойти на его увеличение, чтобы профинансировать растущий дефицит бюджета. «И если в нынешнем году я буду делать это под 21%, а позже мы будем делать это под более высокий процент, не думаю, что вы будете возражать против того, что в этом году мы продали немного Apple», — сказал Баффет на встрече с инвесторами.

Баффетт впервые инвестировал в производителя iPhone в 2016 году, после чего неоднократно увеличивал инвестиции. В 2021 году доля бумаг Apple в портфеле акций Berkshire Hathaway превысила 50%. В мае Баффет подтвердил свою приверженность бизнесу Apple и заявил, что если не произойдет чего-то экстраординарного, технологический гигант, вероятно, останется крупнейшим активом в инвестиционном портфеле холдинга, когда Berkshire Hathaway возглавит его вероятный преемник Грег Абель.

Какие акции купил Уоррен Баффет

В первом квартале Berkshire Hathaway, помимо покупки акций страховой Chubb, увеличила долю в Occidental Petroleum и радиовещательном холдинге Liberty Sirius XM.

Баффет купил акции:

Chubb — 25,9 млн акций. На конец первого квартала их общая стоимость составила $6,71 млрд. Ранее компания Berkshire Hathaway не раскрывала количество акций Chubb в портфеле;

— 25,9 млн акций. На конец первого квартала их общая стоимость составила $6,71 млрд. Ранее компания Berkshire Hathaway не раскрывала количество акций Chubb в портфеле; Occidental Petroleum — 4,3 млн акций. Пакет увеличился на 1,77% — до 248 млн акций стоимостью $16,1 млрд;

— 4,3 млн акций. Пакет увеличился на 1,77% — до 248 млн акций стоимостью $16,1 млрд; Liberty Sirius XM (LSXMK) — 22,3 млн акций. Пакет увеличился на 51,6% — до 65,4 млн акций стоимостью $1,9 млрд;

(LSXMK) — 22,3 млн акций. Пакет увеличился на 51,6% — до 65,4 млн акций стоимостью $1,9 млрд; Liberty Sirius XM (LSXMA) — 12,5 млн акций. Пакет увеличился на 62% — до 32,7 млн акций стоимостью $972,8 млн.

Какие акции Баффет полностью продал

Компания Berkshire Hathaway отказалась от инвестиций в производителя компьютеров HP. Она продала 22,85 млн акций (100% от вложений), на которые приходилось 0,20% портфеля холдинга. Средняя цена продажи акций HP составила $29,43. Стоимость пакета акций производителя компьютеров на конец предыдущего квартала оценивалась в $687,6 млн.

В каких компаниях Баффет сократил долю

Помимо Apple, в первом квартале Berkshire Hathaway сократила долю в нескольких других компаниях, включая Louisiana Pacific и Sirius XM (SIRI).

Berkshire Hathaway в первом квартале продала долю в медиакомпании Paramount Global. На конец предыдущего квартала на нее приходилось 0,27% портфеля, а стоимость пакета акций составила $936,54 млн. По оценке издания Barron’s, холдинг покупал акции по цене более чем $30 за штуку, притом что на конец первого квартала бумаги медиакомпании стоили $11,77.

По словам Уоррена Баффета, инвестиции в эту компанию были полностью его идеей и на них Berkshire Hathaway потеряла «довольно много денег». На встрече с инвесторами Баффет признался, что случай с Paramount заставил его сильнее задуматься о том, как люди проводят свободное время и какие есть основные принципы управления бизнесом в сфере развлечений, будь то спорт, кино или что-то еще.

«Думаю, что я сейчас умнее, чем пару лет назад. Но также считаю, что я беднее, потому что приобрел знания в том виде, в котором приобрел», — сказал Баффет, подразумевая потери от покупки акций Paramount.

По итогам первого квартала Berkshire Hathaway сократил позицию в компаниях:

Apple — продал 116 млн акций, или 12,8% от своего пакета. У компании осталось около 790 млн акций производителя IPhone, а их общая стоимость на конец первого квартала составила $135,4 млрд;

— продал 116 млн акций, или 12,8% от своего пакета. У компании осталось около 790 млн акций производителя IPhone, а их общая стоимость на конец первого квартала составила $135,4 млрд; Paramount — продал 55,79 млн акций, или 88,1% от пакета. Пакет сократился до 7,5 млн акций стоимостью $88,6 млн;

— продал 55,79 млн акций, или 88,1% от пакета. Пакет сократился до 7,5 млн акций стоимостью $88,6 млн; Chevron — продал 3,1 млн акций, или 2,5% от пакета. Пакет сократился до 123 млн акций стоимостью $19,4 млрд;

— продал 3,1 млн акций, или 2,5% от пакета. Пакет сократился до 123 млн акций стоимостью $19,4 млрд; Sirius XM Holdings — продал 3,6 млн акций, или 8,9% от пакета. Пакет сократился до 36,6 млн акций стоимостью $142,3 млн;

— продал 3,6 млн акций, или 8,9% от пакета. Пакет сократился до 36,6 млн акций стоимостью $142,3 млн; Louisiana Pacific — продал 447 тыс. акций, или 6,3% от пакета. У компании осталось 6,6 млн акций, а их общая стоимость на конец первого квартала составила $554 млн.

К концу марта денежный запас Berkshire достиг рекордных $189 млрд. На ежегодном собрании акционеров холдинга 4 мая Баффет заявил, что к июню объем денежных средств у компании может достичь $200 млрд и что эти деньги выглядят «весьма привлекательно» по сравнению с дорогими акциями и в свете «того, что происходит в мире».

Марина Мазина

Оригинал материала: “РБК Инвестиции”