 

Историки установили личность Любы из песни «Любо, братцы, любо»

17.05.2024, 11:33, Разное
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В Российской государственной библиотеке состоялась презентация 12 тома «Всероссийской казачьей энциклопедии», посвящённого культуре и быту донских казаков в XV-XIX вв.

По словам авторов, работа над изданием продолжалась в течение 10 лет.

– Возьмём знаменитую песню «Любо, братцы, любо». Ей уже три столетия, но никто не знал, кто такая Люба, А мы установили, что это ростовская трактирщица, которая умерла в 1789 году, – сказал доктор исторических наук, представивший исследование.

В ближайшее время представители Всероссийского казачьего войска планируют обратиться в администрацию Ростова-на-Дону с предложением установить в центре города памятник «Любке-трактирщице».

– Светлый образ этой женщины веками вдохновлял казаков на ратные подвиги, поэтому она заслуживает быть отлитой в бронзе или даже в серебре. Соберём все бумаги и будем решать вопрос, – написал назывной атаман Иосиф Гольдштейн на своей странице в «Одноклассниках».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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