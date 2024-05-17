Мнение: Без меня поделили!

Поколение БМП

Когда человеком движет подлинное, по-настоящему переживаемое чувство – он прекрасно пишет. Белковский написал превосходную во всех смыслах статью. Цитата:

“Я понял, новое поколение пришло. Правда, не совсем такое, как я ожидал. Оно действительно хочет власти. Но — чтобы утолить гигантскую жажду мести старшему поколению, лишившему его внятных надежд и реальных перспектив. Отнявшему собственность и вообще страну. Это поколение — БМП (Без Меня Поделили). И когда их месть выйдет на оперативный простор, может получиться, что «кровавый режим» им. Путина покажется нам маппет-шоу, а какой-нибудь старик Бастрыкин, раздающий ныне направо и налево зверские уголовные дела, — садовым гномом. «Не забудем, не простим» — это для поколения БМП не риторическая фигура, а совершенно реальный лозунг, осмысляемый в предметной реальности.

Один мой друг сказал мне недавно: не выйдет ли так, что о путинских временах мы через N лет вспомним как о самых приятных в нашей жизни? Не может быть — ответил я тогда. Все может быть — думаю я сейчас”.

http://www.mk.ru/politics/article/2013/09/09/912386-strah-i-nenavist-v-moskve.html

Чувство, которое движет перо Белковского – одно из самых базовых: это страх. “Поколение БМП”; неплохо! (2013)

Вот же черт – в самом деле, ничто не ново под луной!! Думаете, это так старик Белковский прокомментировал фильм “Предатели” и саму Марину Певчих? Как бы не так! Это я решил полистать свой ЖЖ, и там нашел свою заметку. Он это всё высказал… осенью 2013 года! Всё предвидел мудрый старик. Поколение “Без меня поделили” . Действительно классно подмечено!