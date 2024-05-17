 

Рупор кремлевской пропаганды: Исторические ориентиры для партийных кадров

17.05.2024, 6:00, Разное
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Портреты Карла Маркса и Владимира Ленина разместили на фасаде Центральной школы по подготовке кадров ТПК – высшего храма подготовки партийных кадров. Ранее портреты размещались на площади Ким Ир Сена до 2012-го года.

https://t.me/rebel_jack_review/16239 – цинк

Напоминаю, что КНДР нынче одна из наиболее дружественных России стран. Чтят Владимира Ильича.

Источник: Colonel Cassad


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