Рупор кремлевской пропаганды: Исторические ориентиры для партийных кадров
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Портреты Карла Маркса и Владимира Ленина разместили на фасаде Центральной школы по подготовке кадров ТПК – высшего храма подготовки партийных кадров. Ранее портреты размещались на площади Ким Ир Сена до 2012-го года.
https://t.me/rebel_jack_review/16239 – цинк
Напоминаю, что КНДР нынче одна из наиболее дружественных России стран. Чтят Владимира Ильича.
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Источник: Colonel Cassad
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