Мнение «аналитика»: О реально страшном… Война с НАТО начинается, без дураков?

Положение ВСУ — уже не только под Харьковом, а по всей ЛБС от Чёрного моря до Северского Донца — «невероятно отчаянное». Этого не в силах скрывать ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Да, звучат заявления, что «военная помощь сможет привести к изменениям на поле боя». Но уже очевидно, что ситуацию там не изменят ни «Патриоты», ни самолёты, ни дальнобойные ракеты.

Многомесячный военный конфликт близится к своему логичному завершению… и переходу к полномасштабной войне России с #НАТО. Точнее сказать, НАТО против России.

Генштаб ВСУ сообщил Альянсу о «серьезной ситуации», сложившейся на поле боя из-за задержки с поставками иностранной военной помощи. Президент Владимир Зеленский уже откровенно предупредил, что Украина «может потерять контроль» над Харьковом, вторым по величине городом страны. Даже невозмутимый госсекретарь #США Энтони Блинкен перед тем, как отправиться играть рок-н-ролл в киевское кафе заявил, что сейчас настал критический момент в конфликте и посоветовал украинцам, «которые и без того пожертвовали очень многим», мужаться и жертвовать ещё больше.

В общем, спасти Украину может только чудо.

И его детали сейчас обсуждают в Вашингтоне и Брюсселе.

Согласно данным The New York Times, по мере продвижения российских войск, НАТО всё ближе к решению об отправке военных на помощь ВСУ. Пока — но только пока! — для «обучения» своих украинских коллег. Издание со ссылкой на источники утверждает, что американские чиновники признают недостаточную подготовленность ВСУ и считают, «что им нужна более качественная и быстрая подготовка, чтобы отразить ожидаемое российское наступление этим летом».

Сейчас украинские военнослужащие проходят тренировки в Европе. Перенос обучения на украинскую территорию, как думают американские военные, позволит инструкторам быстрее собирать информацию о нововведениях на линии фронта, что позволило бы им быстрее адаптировать программу подготовки. Некоторые собеседники издания говорят, что хотя большое количество украинских новобранцев отправляются на тренировочные полигоны в Германии и Польше, логистика этого процесса «очень сложная». Рекрутов нужно доставлять на тренировочные полигоны в немецком Графенвере, организовывать там «сложные манёвры, призванные научить их ведению общевойсковой войны», а затем возвращать их через Львов и Киев в зону боевых действий. Тогда как если логистическую составляющую исключить, это резко повысит уровень боевой и политической подготовки украинских военных.

Хотя военные НАТО непосредственно участвуют в «украинском кризисе» не просто с 24.02.2022, но и задолго до этой даты, пока Брюсселю и Вашингтону удавалось делать вид, что это всего лишь «отпускники» и «добровольцы». Численностью в несколько бригад, ага. Теперь идёт речь о легализации натовского присутствия на украинской земле и резком его масштабировании. По всей видимости, число «военных советников» Альянса вскоре приблизится к полноценной дивизии.

Тут сразу возникает вопрос, как отнесётся НАТО к тому, что его военные начнут возвращаться с «тренировочных полигонов» из-под Харькова или Херсона в цинковых гробах в товарных количествах? Насколько такая эскалация приблизит порог применения ядерного оружия? И ограничится ли всё только ТЯО или ход событий «сам собой» приведёт к обмену ударами СЯО?

То есть, вот эти вояки из Вашингтона и Брюсселя — они уже настолько утратили адекватность и тормоза?

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