Врач Белопольский: пенистая моча говорит о повышенном уровне белка – что это может значить

Признаки пенистой мочи могут быть признаком повышенного уровня белка, указывает уролог Александр Белопольский. Этот признак, согласно его объяснениям, часто связан с заболеваниями почек, такими как пиелит, пиелонефрит, острая почечная недостаточность и аномалии развития.

Боли в области поясницы, которые могут быть интенсивными и даже иррадиировать в нижние области таза, могут быть другими симптомами этих заболеваний. Если уровень белка в моче длительное время остается повышенным, это может привести к серьезным последствиям для здоровья, таким как отечность и проблемы с дыханием из-за снижения уровня альбумина в крови.

В свете этого Александр Белопольский призывает всех, кто замечает изменения в моче, обратиться к врачу для консультации.