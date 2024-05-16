Мнение: Зачем вернулся Навальный

(как работает комплекс национальной неполноценности)

Думаю, этот вопрос не будет терять актуальности еще очень долго. Возможно, его возвращение будущие историки оценят как один из переломных моментов в истории России – или как знак конца этой истории.

Обычно этот вопрос – зачем он вернулся? – даже его сторонники задают с тягостным недоумением. Враги злорадствуют, сторонники недоумевают, разводят руками, невнятно намекают на какое-то «затмение». Словом, вокруг его возвращения сложился какой-то странный консенсус – в нем все отказываются видеть какой бы то ни было смысл; возвращение из всех лагерей подается как некий просчет, ошибка – трагическая или комическая. «Пропал ни за понюшку табаку».

Хотя сам Навальный, насколько можно судить, никогда в своем решении не раскаивался, никогда не говорил «эх, не надо было мне возвращаться», «сглупил я» или что-то в этом роде. Он, похоже, один нес бремя своего решения с удивительным достоинством. Враги, понятно, интерпретируют это как «еще один признак его слабоумия», сторонники опять виновато разводят руками, фактически соглашаясь с врагами… Но, может быть, просто Навальный прав, и смысл в его возвращении БЫЛ? Может быть, его возвращение принесло всем нам важные ответы – которые, правда, настолько тяжелы, что подавляющая часть ничтожного «политического» меньшинства в России не хочет с ними не то что соглашаться, но даже вообще их осознавать? Хотя бы из элементарного уважения нам надо бы с этим разобраться.

На самом деле ответ на «загадочный вопрос» очевиден просто до смешного – и тем лицемернее выглядит эта всеобщая непонятка. Конечно же, Навальный вернулся, чтобы дать бой; он ведь вообще был человеком смелым и решительным. Однако в ответ продолжается изумление:

– Дать бой?! Кому? Неужели – целому государству?!! Но – как это возможно?!

– Ну да. Можно сказать «Путину», для краткости.

– Но как? КАК?? Как мог один слабый человек противостоять целой РФ с ее мощной карательной системой?

Вопрос задается обычно победительно, подразумевая «уели!» и «вот ты и сам понимаешь, что Навальный – сумасшедший». Поэтому следующий очевидный довод производит на всех просто сногсшибательное впечатление:

– Ну, – говоришь собеседнику, – Навальный думал, что вы его поддержите.

Тут обычно целая пантомима. Собеседники поднимают брови, глаза вылезают из орбит, у них «непроизвольно» открывается рот…

– Кто?? Мы?! Поддержим?? Как?! Почему?? С чего?? Мы поддержим?? Да кто мы такие-то? Что мы можем?? И зачем нам?!!

И т.д. «Спектакль лояльности», так я это называю. Потом, правда, где-то наедине, кто-то начинает оправдываться, в духе – старик… да мы всё понимаем… но и ты нас пойми – не время сейчас… кровавый режим… ситуация не созрела… кому охота под дубинки, а потом в тюрьму… надо было обождать… уловить момент… а не так как он – с шашкой наголо… глупо… запомни, если что – я ничего не говорил…

Понимаем.

Мы понимаем всё – и прежде всего то, что оба ответа господ благонадежных – ложь. Дело не в свирепости режима, дело в том, что Навальный проиграл ВЫБОРЫ. Мы говорим с теми, кто проголосовал ПРОТИВ. На тех выборах, которые «по всем форме» с участием Навального в России так и не дали провести.

Невероятное мужество Навального – в том, что он все-таки ЗАСТАВИЛ эти выборы состояться. Хотя (а может, потому что) чувствовал, что он их проигрывает или уже проиграл. Но, в отличие от большинства, которое в таких случаях предпочитает «оставаться в спасительной неизвестности», лишь бы не знать ТОЧНО правду – он пошел на реально смертельный риск, чтобы эту правду УЗНАТЬ.

И он ее узнал.

Чем было возвращение Навального после его клинической смерти? Он навязал России ВЫБОР. Своей волей. Между собой – и Путиным. Как я уже писал, собственная жизнь – это очень весомая ставка; поставив собственную жизнь на кон, иногда можно узнать ответы даже на самые запретные вопросы. Например, Навальный узнал, за кого проголосует Россия.

Что же в итоге узнал Навальный (и все мы)?

Он узнал, что Россия его боится еще больше, чем Путина.

Но почему?? После всех разоблачений адовой коррупции, после того, как он доказал свое личное мужество, после того, как буквально вся Россия посмотрела навальновский фильм «Дворец»? И даже после всего этого Россия равнодушно отдала именно Давида на убой Голиафу.

А ведь и тут ответы на поверхности.

– да, Путин платит маленькие пенсии – но он платит хоть какие-то; а ведь ВЫ подумаете и перестанете платить пенсии вовсе, ведь старики и старухи «неэффективные»

– да, при Путине развал здравоохранения, врачи получают гроши, больницы сокращают, в поликлиниках врачи-узбеки не знают по-русски – но ведь ВЫ закроете вообще все больницы, оставите только платные, они ведь «эффективные»

– да, при Путине школы уплотняют, в вузах все меньше бюджетных мест, учиться дорого – но ведь ВЫ школы вообще позакрываете и сделаете всё образование платным, ради «эффективности»

– да, в России при Путине предприятия работают кое-как, да, оборудование изношено, да, импорзамещение во многом туфта, да, платят копейки – но ведь ВЫ позакрываете здесь вообще всё, потому что ВСЕ МЫ «неэффективны»!

– да, соцзащита при Путине во многом фикция, да, ее почти нет, да, бабушкам-старушкам и инвалидам помогают чисто символически – но ведь при вас вообще не останется ничего «неэффективного», потому что вам на нас наплевать!!

И т.д.

Если подвести итог: после краха 90-х у всего российского глубинного народа буквально обрушилась самооценка и полностью пропало самоуважение. А Навальный был слишком молод, слишком здоров, слишком самоуверен, слишком полон чувства собственного достоинства. В то время как у большинства сформировалось четкое ощущение, что они еще живут на этой территории только потому, что кто-то их тут терпит и даже временами подкармливает от своих щедрот. Навальный шел с криком «Я пришел дать вам волю!» – народ читал это с ужасом как «Нас тут собираются бросить в безвоздушном пространстве одних».

Интели напрочь утратили свою связь с аборигенами и перестали говорить с ними на одном языке.

Навальный пришел без скафандра, потому что думал, что сумел наладить контакт и объяснит, что он хочет. Аборигены поняли, что он хочет, жутко испугались – и съели его.