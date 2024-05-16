NV: Китай построил первый в мире специализированный корабль для перевозки дронов

Китай успешно завершил создание первого в мире специализированного корабля для перевозки дронов, пишет портал Naval News (NV). Новый авианосец был построен на верфи на реке Янцзы, неподалеку от основных верфей Шанхая.

Этот корабль стал четвертым в серии, о существовании которой ранее не было известно, подчеркивают авторы публикации. По их словам, корабль был спущен на воду в декабре 2022 года и заметно отличается от своих предшественников по размерам. Полетная палуба занимает примерно треть от длины американских авианосцев.

Этот корабль может стать экспериментальной платформой для тестирования и совершенствования работы дронов на море.