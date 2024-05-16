 

Новый iPhone 15: стоимость в России упала до 66 тысяч рублей

16.05.2024, 21:20, Разное
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Цены на базовую модель iPhone 15 в РФ резко снизились. Портал Hi-Tech Mail.ru сообщает, что смартфон теперь можно приобрести за менее чем 70 тысяч рублей.

Представленный осенью 2023 года, iPhone 15 при запуске продаж оценивался в среднем от 125 до 170 тысяч рублей. В мае текущего года его стоимость в среднем составляет 70 тысяч рублей, однако некоторые продавцы предлагают новый гаджет со скидкой за 66 тысяч рублей. Это означает, что за полгода смартфон подешевел на более чем 40%.

Цена устройства зависит от различных факторов, таких как цвет, объем памяти, регион продажи, тип и количество поддерживаемых SIM-карт. Например, в Москве на маркетплейсах можно найти предложения по цене ниже 70 тысяч рублей.

iPhone 15 был представлен в сентябре 2023 года. Он оснащен компактным 6,1-дюймовым дисплеем с вырезом Dynamic Island, чипом Apple A16 Bionic и двумя камерами с главным сенсором разрешением 48 Мп. Некоторые недостатки этой модели включают экран с частотой 60 Гц и отсутствие телеобъектива. Более плавный экран и зум-камера доступны только в Pro-моделях iPhone.


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