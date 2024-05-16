 

Гастроэнтеролог Петров назвал преимущества пшённой каши

16.05.2024, 21:20, Разное
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Пшеничная каша – это блюдо, приготовленное из обработанных семян злакового растения – проса. Она идеально подходит для начала дня и обладает множеством полезных свойств, сопоставимых с овсянкой.

Пшённая и пшеничная каша – два разных продукта, которые часто путают из-за схожих названий. Иван Петров, специалист по здоровому питанию и диетолог из клиники “Здоровый образ жизни”, подчеркивает, что пшеничная каша насыщена микроэлементами и витаминами группы В.

По данным Роспотребнадзора, пищевая ценность пшённой каши на воде без добавок составляет 105 калорий на 100 г, содержит 3,2 г белка, 0,7 г жира и 19 г углеводов. При приготовлении на молоке эти показатели увеличиваются.

Преимущества пшённой каши включают регулирование уровня глюкозы в крови, улучшение пищеварения, помощь в снижении веса и отсутствие глютена, что делает её доступной для людей с непереносимостью глютена или аллергией на него.

Врач-нутрициолог Игорь Строков рекомендует чередовать пшённую кашу с другими безглютеновыми крупами, такими как кукурузная, гречневая, киноа, а также амарант, гречиха и прочие злаки.


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