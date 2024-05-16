Синие тени для век и коричневая матовая помада: макияж 90-х, который до сих пор актуален

Каждый год стили макияжа меняются и обновляются. Вряд ли кому-то из женщин захочется выглядеть старомодно. Однако есть исключения. К примеру, нередко сегодня дамы возвращаются к мейкапу 90-х годов, называя его вневременным стилем. И так как он довольно часто используется, создается впечатление, что он никогда не выйдет из моды.

1990 год – макияж на пике популярности

Мейкап 90-х в стиле ретро также называют «макияжем по-советски». Это так называемое возвращение гламура, воплощающего в себе одновременно все и ничего. Вспомните дискотеки и капустники конца ХХ века. Как красились модницы? Синие тени, темные помады, тонкие брови… Если вам хочется поностальгировать, создайте образ красотки из 90-х.

На что обратить внимание

Ширина бровей при создании мейкапа 90-х, как правило, меньше натуральной. Более того, брови даже осветляют. Правда, это придает лицу несколько строгий вид, но все зависит ведь от желаемого результата.

Синие тени для век приобрели особую популярность примерно в 90-х годах, и они актуальны до сих пор. Такой макияж смотрится довольно смело и дерзко. Однако тем, кто хочет привлечь больше внимания, он однозначно придется по вкусу.

Можно также использовать матовые тени для век с иллюзией оттенка сирени и синего, хотя в них преобладает серебро. Этот вариант подойдет для вечеринки – лучше всего в ночном клубе, при мерцающих огнях.

А что делать с губами? Коричневая матовая помада может кардинально изменить ваш образ. Акцент в этом случае делается именно на губах.

Ну и монохромные образы никогда не выходят из моды. Используйте идентичный неброский цвет для глаз, губ и щек. И вы точно не ошибетесь.

В принципе, это основные детали макияжа 90-х годов. Хотя существует еще множество других нюансов. Например, отсутствие тонального крема на коже или использование геля с блестками. В любом случае все зависит от ваших желаний. Не бойтесь экспериментировать и наслаждайтесь своей красотой!