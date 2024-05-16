 

Статья УК «Получение взятки» дополнена пунктами о гигантском и особо гигантском размере

16.05.2024, 19:33, Разное
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Статья 290 УК Российской Федерации скоро станет масштабнее и детальнее – в Думу внесли законопроект, который описывает получение взятки в гигантском и особо гигантском размере.

Раньше статья состояла из шести частей, описывающих тяжесть деяния – первая часть давала общую характеристику взятке как преступлению, а остальные описывали отягчающие обстоятельства, включая совершение преступления группой лиц, вымогательство и размер взятки. Было предусмотрено три варианта размера – значительный, крупный и особо крупный. Особо крупный размер начинается от миллиона рублей, что в сегодняшней обстановке выглядит анахронизмом.

– Когда граждане слышат, что замминистра задержан при получении миллиона рублей, они смеются. Таких взяток не бывает, никто из-за этих копеек так рисковать не будет. Поэтому требуются новые составы – гигантский и особо гигантский размер, миллиард и десять миллиардов рублей соответственно, – пояснили авторы законопроекта.

Обычно каждая следующая часть уголовной статьи содержит более тяжёлое наказание для преступника, чем предыдущая, но в этом случае санкция напротив снижается. Если за взятку в особо крупном размере подсудимому может грозить до 15 лет заключения со штрафом в семидесятикратном размере взятки, то в случае гигантского размера придётся лишь уплатить штраф до 50% суммы. При особо гигантском размере – до 15%.

Поправки в УК вступят в силу после опубликования и будут иметь обратную силу, поскольку смягчают ответственность осуждённых.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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