Челка: какие варианты идеальны для модниц этой весной

В последнее время в моду снова входит стрижка с челкой, которая делает образ просто невероятным и очень стильным. Есть множество вариантов челки, именно поэтому можно легко подобрать именно то, что нравится больше всего и что будет соответствовать выбранному стилю. Кроме того, можно сочетать ее с самыми различными вариантами причесок.

Вот несколько модных и стильных решений, которые точно заслуживают особого внимания.

Челка-шторка

Это отличное и модное решение. Большим преимуществом челки-шторки является то, что она красиво обрамляет лицо, добавляя дополнительный объем в передней части лица.

Это поможет сделать создаваемый образ просто невероятным и очень стильным. Кроме того, можно сделать внешний вид действительно шикарным.

Челку-шторку можно красиво комбинировать с самыми различными вариантами прически. Многие знаменитости уже успели выбрать для себя этот вариант, так как такая челка выглядит невероятно роскошно, стильно и действительно ярко.

Тонкая челка

Это еще один очень хороший вариант для тех, кто хочет получить что-то очень привлекательное, роскошное и романтичное.

Для создания роскошного образа необходимо выбрать достаточно объемную стрижку с волосами разной длины.

Тонкая челка отлично смотрится вместе со стрижкой боб. Это отличное и модное решение, которое поможет сделать создаваемый образ стильным и роскошным.

Челка на бок

Этот вариант челки выбирают для себя многие знаменитости. Можно сделать ее рваной, чтобы прическа выглядела еще более привлекательной и стильной.

С челкой на бок отлично сочетается стрижка пикси. В итоге прическа выглядит действительно шикарно и помогает сделать внешний вид эффектным.

Также челка набок хорошо смотрится вместе с высоким хвостом. Это поможет сделать прическу действительно роскошной, яркой и просто фантастической.