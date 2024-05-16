 

Покинувшая профессию Орбакайте сожалеет о неправильном выборе

16.05.2024, 19:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Дочь Аллы Пугачевой прославилась своей главной ролью в культовом фильме “Чучело”, вышедшем на экраны четыре десятилетия назад. Поклонники ожидали, что она станет яркой звездой кино, но Кристина неожиданно решила заняться музыкой.

По словам Орбакайте, она изначально не планировала становиться певицей. Однако после окончания ГИТИСа в российском киноиндустрии наступил кризис. Актриса призналась, что киностудии пустовали, а ей невыносимо хотелось творить.

“Я попробовала петь”, — заявила Кристина. “Критика в мой адрес была беспощадной. Как актрису меня хвалили, вспоминая фильм “Чучело”, но как певицу ругали”, — разоткровенничалась она.

С течением времени у нее появились поклонники, и она до сих пор гастролирует по всему миру. Однако она до сих пор лелеет мечту о том, чтобы сыграть драматическую роль в фильме у талантливого режиссера. В свободное время певица наслаждается классической музыкой и играет на фортепиано, особенно ей нравится творчество Шопена.

“Я восхищаюсь музыкой Шопена. В ней есть все: сильные эмоции, искренние чувства, романтика, мятеж, ностальгия, зима и лето”, – поделилась звезда. Ранее Кристина Орбакайте объявила о предстоящих концертах в Израиле. Пресса предполагает, что во время поездки она планирует встретиться со своей матерью Аллой Пугачевой.

Путь Кристины Орбакайте доказывает, что даже под гнетом критики можно найти свой голос и добиться успеха в выбранной сфере. Ее выбор в пользу пения свидетельствует о мужестве и преданности своему творчеству. Несмотря на первоначальные неудачи, она нашла свою аудиторию и продолжает удерживать ее.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Си Цзиньпин: суверенитет и территориальная целостность (Украины)

16.05 / Всё слишком дорого — американцы не могут выбраться из долговой ямы

16.05 / «Это возмутительно!» — дееспособные американцы предпочитают сидеть на продовольственных талонах и играть в PlayStation

16.05 / Глядя на Украину, Европа ускорила подготовку к третьей мировой

16.05 / Путин едет в Китай решать проблему вторичных санкций США

16.05 / На место США в Африке приходят РФ и Китай

16.05 / Отправившийся в тур Джастин Тимберлейк с треском провалился из-за скандала с Бритни Спирс

15.05 / Французский генерал – натиск России нужен для истощения резервов ВСУ

15.05 / Запаздывающие F-16 не помогут ВСУ сдержать российское наступление

15.05 / Фицо пытались убить за его пропутинские взгляды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика