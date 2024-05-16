 

Тульский терапевт, во время пандемии лично заборовший две сотни антипрививочников, наконец получил награду от Минздрава

16.05.2024, 17:53, Разное
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Тульский терапевт Михаил Новожёнов, который во время пандемии новой коронавирусной инфекции смог лично забороть под две сотни противников вакцинации, наконец представлен к ведомственной награде – ордену Пирогова.

Благодаря мощному телосложению, медик не проиграл ни одной схватки, хотя с некоторыми пациентами боролся, когда сам болел COVID-19 в лёгкой форме.

Новожёнов рассказал, что идея бить антипривовочников не сразу была принята врачебным сообществом, но сам он «с самого начала знал, что именно к этому приведёт ситуация».

– Тогда не было такого протокола, чтобы за отказ от прививки сразу ломать нос, но необходимость была, – вспоминает он. – Возникали определённые и технические, и юридические, и моральные вопросы. Поэтому этот орден по праву принадлежит не только мне, но и коллегам, начальству, людям из других служб, которые тоже отнеслись с пониманием, помогали, консультировали, прикрывали.

На счету у Новожёнова – 192 антипрививочника, побеждённых «всухую», и ни одного поражения. Награду ему вручили под долгие аплодисменты коллег, формулировка – «За самоотверженность, проявленную при выполнении служебного долга».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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