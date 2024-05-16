Тульский терапевт, во время пандемии лично заборовший две сотни антипрививочников, наконец получил награду от Минздрава

Тульский терапевт Михаил Новожёнов, который во время пандемии новой коронавирусной инфекции смог лично забороть под две сотни противников вакцинации, наконец представлен к ведомственной награде – ордену Пирогова.

Благодаря мощному телосложению, медик не проиграл ни одной схватки, хотя с некоторыми пациентами боролся, когда сам болел COVID-19 в лёгкой форме.

Новожёнов рассказал, что идея бить антипривовочников не сразу была принята врачебным сообществом, но сам он «с самого начала знал, что именно к этому приведёт ситуация».

– Тогда не было такого протокола, чтобы за отказ от прививки сразу ломать нос, но необходимость была, – вспоминает он. – Возникали определённые и технические, и юридические, и моральные вопросы. Поэтому этот орден по праву принадлежит не только мне, но и коллегам, начальству, людям из других служб, которые тоже отнеслись с пониманием, помогали, консультировали, прикрывали.

На счету у Новожёнова – 192 антипрививочника, побеждённых «всухую», и ни одного поражения. Награду ему вручили под долгие аплодисменты коллег, формулировка – «За самоотверженность, проявленную при выполнении служебного долга».

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