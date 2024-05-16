Пучок миди, мокрый эффект и две пряди, обрамляющие лицо: основные тенденции причесок на весну и лето 2024 года

Чтобы выглядеть просто превосходно, необходимо правильно подобрать для себя прическу, которая будет служить самым настоящим украшением образа и сделает внешний вид просто потрясающим и очень ярким. Помимо естественных волн и классических стрижек, вдохновенных 90-ми годами, актуальными также будут многие другие стили и варианты укладки, которые помогут сделать образ просто потрясающим. Вот некоторые модные тенденции причесок на весну и лето 2024 года, которые станут самым настоящим украшением создаваемого образа.

Добавить ленты

Ленты, которые обычно используют для украшения подарков, теперь перемещают и на наши волосы, будь то банты в стиле кокетки или повязки на голову. Это стильное и модное решение на весну и лето.

Супергладкий боковой пробор

Классический боковой пробор актуален как никогда и является самым главным трендом теплого сезона. Чтобы выглядеть стильно, стоит придать ему ультрагладкий вид. Для этого необходимо плотно зачесать волосы назад и нанести на корни гель или крем, чтобы отдельные волоски не торчали.

Мягкие волны

В этом году гламурные локоны отходят на второй план. Вместо них стоит выбрать мягкие волны, которые помогут сделать образ романтичным.

Полусобранные волосы

В этом году огромной популярностью пользуются практичные прически, которые будут выглядеть очень стильно и привлекательно.

Очень красиво смотрятся полусобранные волосы. Это отличное и практичное решение, которое сделает образ потрясающим.

Мини-боб

Весной и летом большой популярностью будет пользоваться короткий боб. Прическа характеризуется тем, что волосы доходят длиной до середины уха и помогают подчеркнуть линию подбородка.

Прическу можно сделать с челкой или без нее. Лучше всего, чтобы волосы были прямыми и одной длины.

Пряди, обрамляющие лицо

Чтобы сделать такую стильную и современную прическу, необходимо заплести все волосы и оставить только две тонкие пряди, чтобы они красиво обрамляли лицо и подчеркивали линию подбородка.

Мокрые волосы

Мокрые волосы являются очень красивой и стильной прической. Это просто невероятная укладка, которая придает прядям особый эффект. Прическа выглядит роскошно и может стать отличным праздничным вариантом.

Миди-пучок

Пучок, завязанный высоко на затылке, выглядит действительно роскошно и помогает сделать создаваемый образ более роскошным и гламурным. Такая прическа хорошо сочетается с самыми различными нарядами.

Все эти прически являются модным и стильным решением для каждой женщины и помогут сделать образ действительно фантастическим.