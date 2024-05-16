Скандалы: А на скрепы наплевать

Чиновники решили застроить уникальное историческое место

Жители деревни Дунино в Одинцовском городском округе ходят по массивным пластам живой истории, как по ковровым дорожкам. У них под ногами «финальная бронза» и «развитое средневековье». По мнению археологов, здесь ещё копать и копать, вскрывать ценные пласты и вскрывать. Но у застройщиков, положивших глаз на пришвинские места, где над заливными лугами так безмятежно плавится солнце, а на высоком берегу Москва-реки высится настоящий берендеев лес, свои виды на эту землю. «Здесь копать и копать», — замечают они, в предвкушении потирая руки. Таким образом благословенная земля постепенно превращается в поле боя, и кто одержит победу на этот раз, зависит… может быть даже от нас с вами.

Заповедных уголков Подмосковья каждый год становится все меньше и меньше. На деревушки наезжают небоскребы, в леса внедряются мангальные зоны, на подступах к рекам и водохранилищам все меньше народных троп — только заборы и частная собственность. Наступила нога человека и на заповедные места, где лежат пласты, начиная с «финальной бронзы» — и заканчивая «развитым средневековьем». И не просто наступила – обнесла массивным забором, призванным охранять будущие поместья. Гораздо более массивным и впечатляющим, чем штакетник вокруг Дунинского дома певца русской природы Михаила Пришвина – сейчас в этом доме музей.

— Тотальная застройка без учёта культурного и научного значения территории — это бич современности, — говорит археолог Александр Лазукин. — А меж тем в Дунино выявлены следы человека, относящиеся к широкому хронологическому диапазону. Памятники различных эпох и археологических культур сконцентрированы здесь на относительно небольшой территории и имеют хорошую сохранность. В этом и состоит уникальность территории. Активные археологические исследования в Дунино ведутся последние с конца 1990-х гг, а начало им было положено ещё в 1940-е годы ХХ века. Но научный потенциал и ресурс дунинского комплекса ещё далеко не исчерпаны — он преподносит все больше и больше новых сюрпризов.

Например, в 2008 году на территории селища Дунино-4 было выявлено погребение периода раннего железного века – редчайший для территории москворецкого бассейна тип археологического памятника этого периода. Обычно археологи разделяют погребальные памятники и поселенческие, которые часто находятся на различном расстоянии друг от друга. Но здесь все по-другому. Здесь мы видим, что население раннего железного века подхоранивало мертвых возле своих жилищ, а примерно через год-два извлекали из временных могил их останки, очищали от плоти, дробили их, после чего кремировали, параллельно принося в жертву животных.

Этот странный, на первый взгляд, обряд и все детали, сопровождавшие такого рода захоронения, нам совсем непонятны и видятся «нелогичными», но они очень важны для ученых-исследователей для реконструкции жизни (и смерти) этого периода и мировоззрения людей той далекой эпохи.

На селище раннего железного века Дунино- 3 археологи нашли в основании культурного слоя следы бронзового века, — говорит Александр Лазукин.

— Материал, предшествующей железному веку эпохи, — это «сверлины» от каменных топоров в виде небольших цилиндриков. Представители бронзового века при помощи трубчатой кости высверливали отверстия в топорах, чтобы удобно разместить внутри них рукоять, а образовавшаяся каменная «сверлина» попадала в культурный слой.

Кроме этого, интерес вызывает керамика этого времени. Фрагменты глиняной посуды ещё несут на себе отдельные элементы характерного декора эпохи бронзы, но вот форма сосудов и их формовочная масса уже более соответствуют следующему периоду – раннему железному веку.

— Центральное, «главенствующее» положение в комплексе занимает Дунинское городище, расположенное на вершине высокого берега, точнее, на его мысу. Это поселение раннего железного века с мощной системой деревянно-земляных фортификационных сооружений, точнее, того, что сохранилось до наших дней. Даже сейчас они выглядят довольно внушительно – мощные и высокие валы, на гребне которых в свое время стоял частокол или деревянная стена, усиленные угловыми башнями, глубокие рвы, другие невидимые сейчас элементы обороны городища – все это делало его неприступным. Но перед временем и они оказались бессильны. Городище было заброшено, а на его месте сформировался лес. Корневая система выросших деревьев и кустарника выступила «армирующим фактором» почвы и земляных сооружений, которые благодаря этому сохранили свою форму и не оплыли как, например, погребальные курганы в южнорусских степях. Таким образом, Дунино – это место концентрации разнообразных археологических памятников и исторических ландшафтов, уникальный природно-исторический комплекс москворецкого бассейна.

— Значение имеет совокупность всех находок, как ранних, так и поздних, обнаруженных здесь, — заключает Александр.

И кто знает, может быть, именно сила места, духи предков помогли остановить на этом участке наступление гитлеровских войск. Немецкие части стояли на противоположном берегу реки, нещадно обстреливали деревню, но переправиться так и не смогли. Землянки и блиндажи, которые отлично сохранились до наших дней, — еще один памятник Дунина и окрестностей. Как и святые источники – их здесь пять, и все освящены. Один забил во время обороны в 1941 году, когда немцы стали отступать. Сейчас над ним построена часовня Михаила Архангела с купелью, к ней ведет лесная тропинка вдоль берега, и эти несколько сотен метров – один из самых красивых ландшафтов ближайшего Подмосковья. Все, кто побывал здесь хоть раз, возвращаются снова. Заходят в Дунинскую церковь, расспрашивают об этих местах, об археологии, об обороне во время Великой Отечественной — это и называется живая память, так неужели мы не хотим ее сохранить?

Сегодня на охране стоит Дунинский ландшафтно-археологический ансамбль, который включает Дунинское городище, 8 селище и 25 объектов исторического ландшафта. Только неукоснительное сбережение всего комплекса и недопущение здесь застройки обеспечит сохранение дунинских древностей для будущих поколений. Эти историко-культурные скрепы невозможно переоценить, как и их сохранение и комплексные научные разработки для будущего развития нашей страны.

Светлана Репина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”