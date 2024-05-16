«Миша Круг – мой лучший друг»: в пермской филармонии прошёл конкурс детской песни, посвящённой творчеству музыканта

В Перми, на сцене краевой филармонии состоялся всероссийский конкурс юных талантов, посвящённый памяти выдающегося уроженца региона – певца и композитора Михаила Круга.

Девизом уникального фестиваля организаторы выбрали строчку из одного из шлягеров в жанре городского романса «Миша Круг – мой лучший друг».

Согласно положению, принимали участие молодые люди в возрасте от 5 до 14 лет. Они соревновались в четырёх номинациях: конкурс чтецов – необходимо было прочитать авторские стихи, где упомянуто имя знаменитого шансонье; вокал (исполнение песен Михаила Круга); авторская песня (исполнение песен собственного сочинения с упоминанием имени музыканта), и специальная номинация для детей заключённых, отбывающих наказание в системе ФСИН.

В каждой из номинаций жюри конкурса определило по пять лауреатов, а гран-при и приз в виде статуэтки «Золотая фомка» достался шестилетнему Мише из Воркуты, исполнившему классический шансонный стандарт «Кольщик». Награду триумфатору вручил главный спонсор фестиваля, глава краевого фан-клуба Михаила Круга и по совместительству глава муниципальной комиссии по культуре Геннадий Бушилин.

– Посмотрев на юные таланты со всей страны, я вспомнил свою юность и сопровождавшие меня тогда песни Михаила Круга, хотя в то время они ещё не звучали на официальных мероприятиях, – заметил Бушилин. – А сегодня мы в Перми проводим первый детский фестиваль в стиле шансон. Замечу, что это не импортный джаз какой-нибудь, а наше родное. Нужно с детства приучать к хорошей музыке.

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