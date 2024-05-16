Рупор кремлевской пропаганды: “Свободные рыночные отношения”

"Свободные рыночные отношения"

США не позволят Китаю заполнить американский рынок электрических автомобилей и сделать невозможной честную конкуренцию, — заявил Джо Байден. И развязал очередной виток экономической войны с Китаем.

США сегодня повысили тарифы на импорт товаров из Китая:

🔸 на электромобили с 25% до 100%

🔸на литий-ионные аккумуляторы EV с 7,5% до 25%

🔸 на запчасти для аккумуляторных батарей с 7,5% до 25%

🔸 на солнечные батареи (независимо от того, собраны они в модули или нет) с 25% до 50%

🔸 на природный графит и постоянные магниты с нуля до 25%

🔸 на некоторые другие важные полезные ископаемые с нуля до 25%

🔸 на некоторые виды стальной и алюминиевой продукции с 0-7,5% до 25%

на полупроводники с 25% до 50%.

Они такие , свободные , рыночные отношения

https://t.me/neinsider/6814 – цинк

Рыночек порешает говорили они.

Ждем ответных шагов Китая против американских компаний. Возможности для этого у Китая есть.

Разумеется, интенсификация тарифной войны между США и Китаем нам только на пользу.

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