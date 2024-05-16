Какие трендовые стрижки лучше всего подходят для седых волос

Еще совсем недавно седые волосы считались признаком старости, и большинство женщин стремились скрыть их, мучая свои пряди красками. Сегодня это одна из наиболее популярных тенденций в прическах. Благородная седина стала воплощением индивидуальности и всегда привлекает внимание, особенно, когда правильно выбрана прическа. Все больше женщин и мужчин носить свои серебряные пряди с гордостью и достоинством.

Какую стрижку выбрать для седых волос

В течение жизни мы ухаживаем за своими волосами, которые страдают от морозов зимой, от жары и ветров летом. С возрастом они теряют упругость и объем.

В это время важно выбрать стрижку, соответствующую структуре волос. Желательно отдать предпочтение той прическе для седых волос, которая будет молодить вас. Надо признать, что не существует единой прически для седины, идеально подходящая всем женщинам. Представляем вам стильные стрижки и прически, которые будут в тренде в нынешнем году.

Французский боб

Даже нестареющая классика со временем переосмысливается, и выглядит она особенно стильно и элегантно на седых волосах. Французский боб, представленный на фото, немного короче классического. Он заканчивается на уровне подбородка. Если сделать прическу с челкой, она придаст волосам больший объем.

Стрижка проста в укладке, не требует сложного ухода. Это одна из самых стильных причесок для седых прядей.

Лохматая пикси

Иногда стильные прически для седых волос заставляют нас покинуть зону комфорта и поэкспериментировать с новым образом. Считаете, что классическая пикси вам не подходит? Тогда присмотритесь к ее лохматой версии.

Пикси с подрезом для женщин 50+

Вы хотите изменить свой образ? Пикси с подрезом – это то, что вам необходимо. Волосы по бокам и на затылке подстригаются очень коротко, а иногда и сбриваются.

Это прическа для сильных и уверенных в себе и седовласых дам, которые любят выделяться из толпы. Такая смелая и стильная стрижка сделает вашу шевелюру гуще. Она заняла место среди трендовых причесок для седых волос этого года.

Короткая пикси

Это идеальный вариант для непослушных седых волос. Короткая стрижка создает стильный образ и подчеркивает естественную красоту, независимо от возраста женщины.

Дерзкая прическа молодит и доказывает, что короткие прически – это совсем не скучно. Иногда растрепанная, иногда гладкая для создания элегантного образа – стрижка пикси для женщин 50+ универсальна в укладке и очень эффектна.

Длинные волосы для пожилых женщин

Обладательницы длинных седых волос могут воспользоваться многочисленными вариантами укладки. Многие женщины не хотят отказываться от длины, считая ее символом молодости и женственности.

Чтобы ваша прическа из длинных седых волос выглядела опрятно и привлекательно, имела красивый блеск, необходим тщательный уход за прядями. Прежде всего, это увлажняющий шампунь и кондиционер. Старайтесь реже использовать приборы для термической укладки и регулярно подстригайте кончики волос. Раз в неделю делайте питательные маски. Они помогут сделать седые волосы более упругими.