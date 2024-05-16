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Ярославцы смогут сдать накопившуюся мелочь в отделениях банков

16.05.2024, 14:14, Новости
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Ярославская область присоединится к Всероссийской акции «Монетная неделя», которая будет проходить с 20 мая по 2 июня 2024 года.

В это время любой желающий сможет обменять накопившиеся дома монеты на банкноты или зачислить сумму сданной мелочи на свой банковский счет без комиссии. В Ярославской области в акции примут участие 12 банков и более 40 их отделений.

Для того, чтобы сдать монеты, нужно обратиться в отделение банка – участника акции с паспортом. К обмену принимаются любые российские монеты, выпущенные с 1997 года. Перед обменом мелочь для скорости и удобства необходимо рассортировать по номиналам. Потемневшие, окисленные, погнутые, поцарапанные или просверленные денежные знаки также можно обменять в банках.

– Банк России чеканит большое количество монет, но значительная их часть не возвращается в платежный оборот, а оседает в карманах и копилках наших граждан. Это приводит к нехватке мелочи, которая так нужна организациям для точных расчетов с клиентами. «Монетная неделя» поможет ярославцам пополнить свой бюджет, вернет в оборот мелочь и сократит затраты на ее чеканку, – отметила эксперт по наличному денежному обращению ярославского отделения Банка России Оксана Кулистова.

Сейчас в России в обороте находится более 72 млрд монет. На каждого жителя страны приходится примерно по 500 штук (порядка 850 рублей). В ходе аналогичной акции в прошлом году ярославцы сдали в местные банки порядка 2 тонн монет на сумму свыше 1,8 млн рублей. Всего же россияне принесли в банки 20 миллионов монет весом 87 тонн.

Условия проведения акции в разных отделениях банков могут отличаться. Информацию об обмене монет необходимо уточнять в конкретном отделении банка-участника или на сайте акции.




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