 

Новый Microsoft Edge перестанет работать на компьютерах со старыми процессорами

16.05.2024, 14:35, Разное
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Microsoft объявила о внесении изменений в системные требования своего браузера Edge. Начиная с версии 126, для работы приложения потребуется процессор с поддержкой набора инструкций SSE3 или более поздних версий. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Эти изменения затронут лишь небольшую группу пользователей, использующих устаревшее оборудование. Процессоры с поддержкой SSE3 были представлены компанией Intel в 2004 году в рамках линейки Prescott, включая процессоры Pentium 4, Pentium D и Celeron D. У AMD поддержка SSE3 началась с процессоров Opteron, Sempron, Athlon 64 и других на базе архитектуры K8.

Причины, по которым браузер перестанет работать без поддержки инструкций SSE3, Microsoft не поясняет. При этом другие браузеры не имеют подобных требований.

Пользователи старых компьютеров смогут продолжать пользоваться Microsoft Edge, но только более ранними версиями, что может быть опасно с точки зрения безопасности. В этом случае владельцы компьютеров со старыми процессорами могут обратиться к другим браузерам, таким как Chrome, Firefox, Opera и другие, которые до сих пор поддерживают и обновляются для их устройств.


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