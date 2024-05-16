Боб с челкой – идеальный вариант: стрижки для женщин старше 60 лет, с которыми легко выглядеть моложе и красивее

Даже если вы постоянно придерживаетесь одного стиля, согласитесь, что иногда хочется что-то изменить во внешности. В первую очередь это касается прически, выбор которой может стать достаточно проблематичным, если не определиться с нужными критериями. В нашей статье вы найдете лучшие идеи стрижек для женщин старше 60 лет, а также сможете воспользоваться полезными рекомендациями, чтобы преобразиться в лучшую сторону.

Каре

Одна из самых женственных, стильных и невероятно популярных причесок, у которой множество преимуществ. Она может выступать в роли деловой, повседневной, нарядной, пляжной, романтической и пр. Подходит практически всем представительницам прекрасного пола, независимо от возраста и текстуры волос. Обладает моделирующим и лифтинговым эффектом, имеет множество вариантов укладки, проста в уходе. Остановите свой выбор на этой прическе, чтобы стать красивее и моложе. Вы наверняка не прогадаете с выбором и будете ему рады.

“Каскад”

Если вы мечтаете о стильной и эффектной прическе, которая может продемонстрировать красоту ваших волос, остановите свой выбор на “каскаде”. Он очень подходит именно дамам за 60, поскольку добавляет волосам объем, которого с возрастом иногда так не хватает (волосы постепенно истончаются, чаще выпадают, требуют особого ухода). Техника стрижки “каскад” предусматривает избавление от секущихся кончиков, пряди не очень длинные, получается выигрышный градиент, который помогает удерживать форму и сохранять здоровье волос. Плюсом является и то, что вам не нужно переживать о потере формы после отрастания волос. Прическа будет выглядеть великолепно, даже если вы по какой-то причине не сможете вовремя посетить мастера.

Многослойная на длинных волосах

Если вы являетесь поклонницей длинных волос, для вас также есть хорошие новости. Многослойная прическа однозначно сделает вас красивее и моложе. Вы сможете не только распустить волосы и сделать прямой или боковой пробор, но и уложить их, сделав прическу по своему вкусу (к примеру, пучок, “ракушку” и пр.). Чтобы ваши локоны всегда выглядели блестящими, шелковистыми, используйте качественные средства по уходу и регулярно посещайте мастера (рекомендованное количество — раз в месяц), чтобы он мог состричь кончики волос.

Распущенные волосы с пышной челкой до бровей

Если вы являетесь счастливой обладательницей густых волос, эта прическа для вас. Распустите свои локоны и не забудьте добавить к прическе такой элемент, как челка. Во-первых, она сейчас в тренде, во-вторых, она спрячет морщинки на лбу, а в-третьих, визуально приблизит форму лица к идеальной овальной, поскольку является моделирующей для любой прически. Тем более что пышная челка всегда смотрится превосходно и делает образ стильным и эффектным.

Для кудрявых волос

Если у вас от природы вьющиеся волосы, вам невероятно повезло. Вы можете выбрать любую длину, а также форму прически. К примеру, сделать прямой или боковой пробор, зачесать волосы на одну сторону и закрепить заколками, сделать прикорневой начес на макушке, чтобы визуально увеличить рост и сузить лицо или вообще ничего не делать. С такой текстурой можно просто помыть голову, высушить ее привычным способом и даже не укладывать. Единственным условием красоты является регулярный уход за волосами, который с возрастом должен становиться все более тщательным.

Пикси

Отличный выбор для представительниц прекрасного пола старшего возраста. Короткие стрижки сами по себе являются омолаживающими, а пикси — это тот вариант, который поможет вам подчеркнуть всю красоту ваших черт лица и при необходимости спрятать небольшие недостатки. Замечательная прическа для энергичных женщин, которые не любят тратить много времени у зеркала, но при этом мечтают всегда хорошо выглядеть.

Боб с челкой

Это также очень стильная и привлекательная прическа, которая визуально добавляет волосам объема. Она обладает моделирующим эффектом, поскольку челка прикрывает морщинки на лбу, а пряди у лица отвлекают внимание от не очень упругой шеи (что является характерным для старшего возраста). Боб с челкой подходит для волос любой текстуры: тонкие делает пушистыми, а чрезмерно густые лишает излишней тяжести. Укладывается прическа достаточно быстро, и это большой плюс, поскольку вам не придется тратить на этот процесс много времени.

Шегги на средние волосы

Также очень стильная и эффектная стрижка, которая поможет вам преобразиться в лучшую сторону. Она обладает лифтинговым и моделирующим эффектом, универсальна для всех возрастов и ситуаций (может выступать в качестве повседневной, нарядной, для прогулки в парке и для встречи с близкими людьми), отлично стилизуется под любой лук. Шегги подчеркнет ваш оригинальный стиль и сделает образ целостным и завершенным. К тому же эта прическа в нынешнем сезоне является трендовой, поэтому у вас будет возможность продемонстрировать свою причастность и заинтересованность новыми тенденциями в моде.