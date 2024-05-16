 

Врач рассказал о появлении шрамов на сердце из-за стресса

16.05.2024, 10:05, Разное
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Кардиолог Андрей Кондрахин обсудил опасность, которую несет стресс для здоровья сердца. Он объяснил, что стресс может вызывать фиброз, приводящий к образованию шрамов на сердце.

Эти шрамы не только уменьшают эффективность сердца, но и могут привести к серьезным последствиям, включая микроинфаркты. Кондрахин подчеркнул, что люди, склонные к частым эмоциональным колебаниям, особенно подвержены этому риску.

Он предупредил, что когда шрамы соединяются, это может привести к сердечному инфаркту. Беспокойство, уныние и сильные эмоции могут усугубить этот процесс. Интересно, что симптомы обычно не проявляются до момента инфаркта.

Кондрахин также отметил, что укрепить сосуды и предотвратить такие проблемы можно, отказавшись от употребления энергетических напитков и регулярно посещая баню.


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