 

Глядя на Украину, Европа ускорила подготовку к третьей мировой

16.05.2024, 9:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Рост напряжённости в мире, в том числе продолжающийся конфликт на Украине, вызывает беспокойство у Британии и её европейских партнёров. Они принимают различные меры в попытке подготовить армию, экономику и общество к потенциальной мировой войне, пишет Daily Mail.


AP

Ход украинского конфликта, в котором РФ сражается с «удвоенной силой», и нисходящая спираль отношений между Востоком и Западом, не говоря уже о росте напряжённости в других регионах, вызывает беспокойство в Европе. Существует вероятность, что Лондону и его континентальным партнёрам вскоре придётся столкнуться с различными серьёзными военными угрозами, пишет Daily Mail.

В результате многие страны отказываются от проводимой десятилетиями политики мирного времени, чтобы «перезапустить» свои военные машины. Другие никогда не останавливались и лишь консолидируют усилия. Но нет никаких сомнений в том, что вся Европа сейчас пытается подготовить армию, экономику и общество к потенциальному новому глобальному конфликту, отмечает издание.

Страны ЕС и Британия хотят заметно повысить траты на оборону. Некоторые государства, в том числе Германия, задумываются о возвращении обязательной военной службы. Масштабные учения «Стойкий защитник», в которых участвуют 90 тыс. солдат и офицеров из 32 стран НАТО, также подтверждают повышенное внимание Европы к её боеготовности, считает Daily Mail. 

Кроме того, некоторым странам не терпится развернуть на своей территории американское ядерное оружие. Ранее с такой инициативой выступил польский президент Анджей Дуда, а на днях власти Швеции заявили, что такой шаг «может быть необходим в случае войны», чем вызвали жёсткую критику сторонников разоружения, подчёркивается в статье.  


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / Путин едет в Китай решать проблему вторичных санкций США

16.05 / На место США в Африке приходят РФ и Китай

16.05 / Отправившийся в тур Джастин Тимберлейк с треском провалился из-за скандала с Бритни Спирс

15.05 / Французский генерал – натиск России нужен для истощения резервов ВСУ

15.05 / Запаздывающие F-16 не помогут ВСУ сдержать российское наступление

15.05 / Фицо пытались убить за его пропутинские взгляды

15.05 / Politico – успехи России на Украине заставляют Тбилиси поворачиваться в сторону Москвы, несмотря на угрозы США

15.05 / Politico – покушение на Фицо вызвало шок среди европейских политиков

15.05 / Полковник ВВС США в отставке уверен – ВСУ отступают из-за задержек с американской помощью

15.05 / Американский сенатор – Байдену следовало бы извиниться за своё чудовищное фиаско в экономике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика