 

Бывший главный переводчик маркетплейса AliExpress будет работать на встрече Владимира Путина и Си Цзинпиня

16.05.2024, 9:33, Разное
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Газета «Жэньмин Жибао» опубликовала имя переводчика, который будет сопровождать переговоры в ходе майского визита Владимира Путина в Пекин. Это хорошо знакомый россиянам Ху Йэлинь, бывший глава «русского» бюро переводов маркетплейса AliExpress.

Поездка в Китай будет первым зарубежным визитом президента России после инаугурации. Основные темы переговоров – экономика и двусторонняя торговля. Это и обусловило выбор переводчика. Ху Йэлинь – профессор славистики со специализацией по экономической и торговой лексике. Его переводы текстов объявлений стали легендарными, а оборот маркетплейса в России в бытность его главой «русского направления» вырос с нуля до миллиардов юаней.

– Китай гигант партнёр Россия, Америка задница пожар взлёт любви непременно общение Владимир Путин Си Цзинпинь скоро вчера обязательно, – сказал российским журналистам Ху Йэлинь.

Российская сторона высоко оценила выбор официального переводчика переговоров, однако предложила свои кандидатуры. Всех предложенных МИДом специалистов администрация Председателя КНР отвергла, поскольку авторитет профессора Ху непререкаем и китайцы уверены, что только он способен донести до Владимира Путина переговорный месседж Си Цзинпиня.

– Наши китайские партнёры уверены, что только господин Ху Йэлинь умеет говорить языком, понятным россиянам, – пояснила спикер МИД Мария Захарова.

Российская правительственная и деловая делегация вылетела на переговоры в Пекин в четверг.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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