 

Прием витамина D чреват его избытком и появлением неприятных симптомов

16.05.2024, 9:00, Разное
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Важность витамина D для здоровья человека нельзя недооценивать. Этот нутриент играет ключевую роль в иммунной системе и психическом здоровье. Однако врачи предупреждают, что его употребление должно основываться на анализах крови.

Врач Светлана Малиновская подчеркивает, что летом, когда солнечного света в избытке, лучше временно отказаться от искусственных источников витамина D. Самолечение может привести к избытку в организме и нежелательным побочным эффектам.

Избыток витамина D у взрослых может проявляться различными симптомами, такими как тошнота, рвота, зуд кожи, головная боль и диарея. Более того, прием этого витамина может привести к гиперкальциемии, что повышает риск различных патологий органов.

Поэтому, прежде чем начать прием витамина D, важно проконсультироваться с врачом и выполнить необходимые анализы. Самолечение может быть опасным для здоровья.


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