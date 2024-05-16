 

На место США в Африке приходят РФ и Китай

16.05.2024, 8:45, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Республиканцы в США обвиняют администрацию Джо Байдена в потере влияния в Африке. Fox News указывает, что это не простые обвинения политического конкурента, а действительная реальность. Эксперты, опрошенные телеканалом, согласны, что РФ и КНР активно проникают в регион, пользуясь разочарованием и слабостью Запада. РФ проникает политически, а Китай экономически.


AP

«Внешняя политика президента Байдена стала катастрофой на всех континентах, и Африка не является исключением», — заявил Fox News сенатор-республиканец Тим Скотт. Политик пояснил, что пока «русские и китайцы работают сверхурочно, чтобы вытеснить США из региона, в котором вскоре будет проживать четверть населения Земли», Белый дом, по его мнению, потерял контроль за ситуацией и ослабляет стратегические интересы США в Африке. Республиканец Скотт считает, что только выборы в ноябре этого года позволят начать бороться с падением авторитета США в регионе.

Fox News отмечает, что требования правительства Нигера к США о выводе солдат действительно говорят об упадке влияния Вашингтона. С этим согласны и специалисты по региону. «Соединённые Штаты явно сталкиваются с проблемами с сохранением своих позиций в Западной Африке», — заявил телеканалу Густаво де Карвальо, старший научный сотрудник Южноафриканского института международных отношений, исследующий «африканское управление и дипломатию».

Ему вторит военный аналитик, экс-офицер военной разведки США Ребекка Коффлер. Она считает, что Путин «по-умному» реализует в Африке своё видение многополярности. «Африка имеет большой блок голосов в Организации Объединённых Наций», — поясняет Коффлер, «поэтому Москва хочет склонить эти правительства к российской политической повестке дня, чтобы они могли голосовать в интересах России, а не интересах Запада». Она также обвиняет Москву в том, что та «наживается на этих антизападных настроениях», так как «многие африканские страны чувствуют, что их голоса в международных организациях не услышаны».

Если РФ сосредоточилась на политическом вытеснении США из Африки, пользуясь тем, что «западные повествования и мотивы всё чаще воспринимаются с недоверием», то Китай проникает в регион экономически. «С экономической точки зрения США проигрывают битву за Африку не России, а Китаю», — заявляет Коффлер. Она указывает на колоссальную разницу в торговле Африки с КНР, США и Россией. «Китай с его торговой инициативой «Один пояс — один путь» ежегодно имеет товарооборот с Африкой на $254 млрд, тогда как у США — $64 млрд, а у РФ — всего $18 млрд». С тем, что Китай в Африке интересует прежде всего экономика, — соглашается и де Карвальо. 


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