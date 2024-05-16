18-летняя дочь отреклась от Тома Круза и сменила фамилию

Это решение поразило многих, учитывая, что она не виделась со своим отцом уже 12 лет. 18-летняя Сури, родившаяся в браке Тома Круза с Кэти Холм, осталась жить с матерью после развода родителей.

Связь между отцом и дочерью была нарушена из-за вероисповедания Тома Круза, которое запрещает ему общаться с людьми другой религии. Несмотря на надежды поклонников на воссоединение семьи после достижения Сури совершеннолетия, она приняла решение отказаться от общения с отцом.

После своего 18-летия Сури не выходила с скандальными заявлениями о своем отце в прессе, как многие ожидали. Вместо этого она тихо и незаметно сменила фамилию на Ноэль, что символизирует связь с матерью, у которой это имя было вторым.

Сури предпочитает избегать публичности и не вступать в скандальные ситуации. Она старается не привлекать внимание прессы и сохранять свою личную жизнь в тайне. Несмотря на все слухи и обсуждения вокруг ее семьи, она предпочитает оставаться в стороне.

Ранее Том Круз впервые за 15 лет снялся вместе со своими детьми от Николь Кидман, что также привлекло внимание общественности. Однако его отношения с дочерью Сури остаются напряженными, и ее решение отречься от отца вызывает раздумья и обсуждения в обществе.