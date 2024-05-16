 

18-летняя дочь отреклась от Тома Круза и сменила фамилию

16.05.2024, 7:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Это решение поразило многих, учитывая, что она не виделась со своим отцом уже 12 лет. 18-летняя Сури, родившаяся в браке Тома Круза с Кэти Холм, осталась жить с матерью после развода родителей.

Связь между отцом и дочерью была нарушена из-за вероисповедания Тома Круза, которое запрещает ему общаться с людьми другой религии. Несмотря на надежды поклонников на воссоединение семьи после достижения Сури совершеннолетия, она приняла решение отказаться от общения с отцом.

После своего 18-летия Сури не выходила с скандальными заявлениями о своем отце в прессе, как многие ожидали. Вместо этого она тихо и незаметно сменила фамилию на Ноэль, что символизирует связь с матерью, у которой это имя было вторым.

Сури предпочитает избегать публичности и не вступать в скандальные ситуации. Она старается не привлекать внимание прессы и сохранять свою личную жизнь в тайне. Несмотря на все слухи и обсуждения вокруг ее семьи, она предпочитает оставаться в стороне.

Ранее Том Круз впервые за 15 лет снялся вместе со своими детьми от Николь Кидман, что также привлекло внимание общественности. Однако его отношения с дочерью Сури остаются напряженными, и ее решение отречься от отца вызывает раздумья и обсуждения в обществе.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.05 / В Чили сенатор заявил о том, что его похитили инопланетяне

16.05 / Мнение: Верола хвастается – заболела ковидом… и выжила!

16.05 / Мнение «аналитика»: О встрече ничтожнейшего из вассалов… Путина опять прокатили в Китае?

16.05 / Минералы, кислоты, витамины для питания волос: делаем рисовую воду по-корейски

16.05 / Базовые модные вещи на лето: незаменимые в жаркую погоду

16.05 / Модные легинсы весны: самые актуальные модели и те, которые стали антитрендом

16.05 / Джинсы с подворотами – неожиданный тренд сезона: высокий подкат и другие идеи

15.05 / Мнение: Не только в России снова 90-е

15.05 / Дерзкий боб-маллет и нежная микро-пикси: десять антивозрастных коротких стрижек для женщин 60 лет и старше

15.05 / Макияж губ с виниловым эффектом: создаем красивый бьюти-образ без особых усилий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика