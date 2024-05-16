В Чили сенатор заявил о том, что его похитили инопланетяне

Сенатор Карим Бьянки из Чили на днях рассказал журналистам историю о том, как в 2012 году он, судя по всему, стал жертвой похищения инопланетян.

В тот вечер Бьянки ехал на своей машине по шоссе, направляясь в город Пунта-Аренас. Он разговаривал со своим другом по телефону, когда заметил в темном небе нечто круглое и ярко-светящееся разными цветами.

Он затормозил на обочине, а затем что-то случилось, чего он не помнит, но через “меньше минуты”, по его ощущениям, он вдруг оказался с машиной в другом месте, примерно в 180 км от того места, где выехал на обочину.

Бьянки говорит, что он был глубоко потрясен случившимся и остаток пути ехал как можно быстрее, потому что сильно боялся, что с ним произойдет что-то еще.

К счастью, до города он тогда добрался благополучно. Но на этом история не закончилась. Через несколько дней в его офис вошел незнакомый ему лысый мужчина и внезапно заявил, что он инопланетянин.

По словам секретаря, этот странный человек был очень настойчивым и очень хотел встретиться с Бьянкой. И что он передал ему фотокопии какого-то журнала об НЛО, а также сказал, что Бьянка должен рассказать людям о существовании инопланетян.

Хотя Бьянка сказал, что врученные ему материалы “не содержали ничего экстраординарного”, это заставило его с тревогой задуматься о том, как этот человек мог узнать о случившимся с Бьянкой, ведь он еще никому ничего не рассказывал о своем происшествии на дороге.

А затем Бьянка стал странным образом часто видеть сов в своем окружении. Уфологи и раньше замечали, что многие люди, считающие, что их похитили пришельцы, рассказывают истории о необычно частом наблюдении сов.

Есть даже теория, предполагающая, что по неизвестной причине с помощью визуальных изображений сов пришельцы стирают воспоминания человека о пережитом похищении и проведенными над ним экспериментами.

“Я начал видеть сов. Когда я уехал в Аргентину в сопровождении одного человека, мы увидели очень большую сову на полпути. Потоми я пришел поесть к местному жителю, которого звали Лас Совасас. Затем моя мама подарила мне покрывало для кровати, похожее на совиные глаза, мне показалось, что они были очень большими, как у инопланетян… В общем в течение целого месяца со мной случалось то, что казалось было связанным со всем этим”, – рассказывает Бьянка.

Также с Бьянкой происходило что-то непонятное когда он здоровался за руку с другими людьми, и длилось это в течении почти целого года. В момент рукопожатия он ощущал как будто несильные удары током.

По словам Бьянки, он в конце концов рассказал о том, что его, вероятно, похитили пришельцы, своим родным и друзьям, но это впервые когда он рассказывает эту историю в должности сенатора.

“По правде говоря, я не хотел много говорить об этом, потому что это слишком критично. Это похоже на слова сумасшедшего или как будто я что-то курил или недееспособен… Но это то, что я пережил. Это был не первый раз, когда я видел что-то необычное, но впервые, когда это оказало на меня влияние”.