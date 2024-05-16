Мнение: Верола хвастается: заболела ковидом… и выжила!

У меня в ленте ЖЖ, как оказалось, имеется видная ЖЖ-стка Верола – и вот я буквально сразу натыкаюсь на ее ПРИЗНАНИЕ:

“У меня был КОВИД после 4 вакцинаций

После двух Пфайзеров по всей форме и двух Спутников после Пфайзеров. И это все при классном здоровье – ни одной простуды за 12 лет, высочайшая физическая форма, и т.д.

Как же так? А так. Естественно, не случайно у меня появился КОВИД…”

https://verola.livejournal.com/1950948.html

Да, Верола дивная. Вколола себе аж 4 “прививки”, причем разных, после этого все равно заболела. Дальше в этом же посте она, правда, признается, что на самом деле прививок было еще больше – то ли 5, то ли 6 в сумме: она еще и потом догналась Модерной.

Впечатления Веролы: “Ждала заражения, знала – будет, и опа – вот оно. Ну и что? А ничего. Температура один день, полная потеря аппетита один день. И всего один день – следующий после температуры – пропустила тренировки”.

То есть – буквально как у Горького: “но не разбился, а рассмеялся”. Ну-ну. Хорошо, что всё обошлось. Намертво со скипидаром промытыми и прочищенными мозгами она, конечно же, не в состоянии объять неприятную истину – что даже если после ШЕСТИ прививок от ковида она все равно ковидом заболевает, это попросту означает, что “прививки” НЕ РАБОТАЮТ.

А вот то, что она “легко переболела” – так это нормально: в 99% случаев после заражения его переносят достаточно легко, причем процентов 70 “зараженных” переносили его, как мы помним, вообще “бессимптомно”, то есть, в переводе с придуманного по такому случаю волапюка, не заболевали вовсе. Прикол в том, что ковид – это ж в любом случае не чума и не холера, “заражение” им не то что не фатально, но и с высокой вероятностью никак не проявится вовсе. Угроза жизни – только у 0,1% зараженных.

То есть: угроза и так была достаточно эфемерной, но “спасаясь” от нее, бедная Верола вколола в себя шесть (!!) разных шмурдяков с претензией “улучшать” ее аж на генном уровне… и ее это все равно не защитило! Полнейшая беспомощность!

И ей еще повезло; Жириновский, как мы помним, вколол в себя аж 8 “прививок” – но потом все равно заболел ковидом и умер.