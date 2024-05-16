Минералы, кислоты, витамины для питания волос: делаем рисовую воду по-корейски

В Корее знают толк в уходе за кожей и волосами. Кореянки славятся своей идеальной кожей, которую они поддерживают в таком состоянии с помощью домашних средств, простых и доступных по цене. Одно из них – рисовая вода, сделанная своими руками. Спрей с корейской рисовой водой помогает коже сиять, а волосам блестеть.

В мире красоты и ухода за собой корейские продукты завоевали большую популярность благодаря эффективным результатам. Настоящий фурор произвел спрей для питания и роста волос. Культура Кореи достаточно своеобразна в отношении ухода за собой. Корейские средства, проверенные временем, доказали, что они действительно работают и способны решить большинство косметических проблем.

Секрет корейских продуктов заключается в сочетании натуральных ингредиентов и техники приготовления. Итак, попробуем своими руками приготовить рисовую воду по-корейски, наполненную кислотами, витаминами, минералами.

Польза рисовой воды

Рисовая вода является у корейцев важным элементом в уходе за волосами и настоящим эликсиром для кожи головы и лица. Она богата минералами, аминокислотами, витаминами, которые укрепляют стержень волоса, уменьшают ломкость и стимулируют рост благодаря ферментам, находящимся в ферментированной рисовой воде.

Как сделать рисовую воду

Что потребуется:

полстакана белого или коричневого риса; два стакана воды.

Для приготовления спрея понадобится 1 чайная ложка касторового масла.

Приготовление и использование:

Рис тщательно промыть. Переложить рис в отдельную миску. Залить его водой и оставить на два часа. Процедить рис, слить воду в герметичный контейнер или бутылку, оставить ее на ночь, чтобы она перебродила. Быстро перелить рисовую воду в пульверизатор, добавить касторовое масло. Распылить приготовленную смесь на кожу головы, помассировать. Для достижения лучшего результата оставить на ночь. Применять регулярно.

Другие спреи для питания и роста волос

Эффективные средства для волос в Корее делают на основе растительных ингредиентов. Вот некоторые из них:

Зеленый чай. Это главный ингредиент корейских спреев для лица и волос. Он имеет в составе антиоксиданты, которые препятствуют выпадению волос и снижают возможность их повреждения. Женьшень. Обладает мощным адаптогенным действием, положительно влияет на здоровье кожи и волос, усиливает кровообращение и стимулирует рост волос. Алоэ вера. Известно успокаивающими и увлажняющими действиями, способно оздоровить кожу головы и создать идеальную среду для роста волос.