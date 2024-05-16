 

Модные легинсы весны: самые актуальные модели и те, которые стали антитрендом

16.05.2024, 0:30, Разное
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В мире моды легинсы из спортивной одежды превратились в самый настоящий тренд. Теперь это один из базовых предметов гардероба, который сочетается совершенно с любой одеждой и обувью.

Есть несколько моделей легинсов, которые актуальны и популярны этой весной, а также те, которые уже вышли из моды и перестали быть актуальными.

Вот несколько стильных и модных вариантов легинсов, которые стоит выбрать для себя в новом весеннем сезоне.

Расклешенные

В моду снова возвращаются тенденции 70-х годов, а вместе с ними и расклешенные легинсы, которые в этом году становятся модным трендом. Преимуществом такой модели является то, что она визуально удлиняет ноги, а также помогает стилизовать силуэт.

Расклешенные легинсы отличаются они, что они облегают бедра и слегка расширяются книзу. Это отличный вариант для создается элегантного и модного образа.

С эффектом кожи

Леггинсы, имитирующие внешний вид кожи, выглядят очень стильно и пользуются огромной популярностью.

Их глянцевая отделка и роскошный внешний вид делают их отличным выбором как для формального, так и для повседневного образа. Легинсы с эффектом кожи добавят изысканности и стиля любому наряду.

С высокой посадкой

Комфорт и универсальность сочетаются в легинсах с высокой посадкой.

Такой наряд обеспечивает поддержку и подчеркивает фигуру. Кроме того, можно сделать фигуру визуально более привлекательной, так как помогают создать эффект плоского живота.

Вот несколько моделей, от которых следует отказаться в этом весеннем сезоне.

Легинсы принтом

Несмотря на то, что легинсы с экстравагантными принтами были тенденцией в прошлом, они сдают позиции по сравнению с более минималистичными вариантами.

Модели с яркими узорами отходят на второй план, поскольку сейчас женщины предпочитают более тонкие или простые узоры для создания своих повседневных нарядов.

Легинсы ярких цветов

Сейчас самой большой тенденцией являются более нейтральные и приглушенные тона.

Именно поэтому модели ярких и насыщенных оттенков уже отходят на второй план. Лучше всего выбирать что-то более простое и минималистичное.

С заниженной талией

Легинсы с низкой посадкой, когда-то считавшиеся иконой моды, вытесняются моделями с высокой посадкой, которые обеспечивают большую поддержку и делают фигуру более привлекательной.

Кроме того, модели с заниженной талией не слишком комфортные. Именно по этой причине стоит выбирать для себя более практичные модели.


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