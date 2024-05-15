Newsweek – запаздывающие F-16 не помогут ВСУ сдержать российское наступление

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Киев допустит серьёзный просчёт, если будет полагаться на американские истребители F-16, которые могут оказаться в его распоряжении только спустя несколько месяцев. Украинским военным следует сосредоточиться на срочном получении старых советских самолётов, к которым привыкли пилоты ВСУ, пишет Newsweek со ссылкой на западных военных аналитиков.



AP

Украинские пилоты завершают обучение на американских истребителях F-16 в Европе, а правительство Дании обещает поставить самолёты «в течение следующих нескольких месяцев». Но они появятся на поле боя слишком поздно, чтобы оказать какое-либо заметное влияние на продолжающееся российское наступление, пишет Newsweek со ссылкой на военных аналитиков.

По мнению экспертов, ВСУ допустят стратегическую ошибку, если будут полагаться на F-16. Киевским военным следовало бы сосредоточиться на получении более знакомых самолётов в более короткие сроки.

Профессор и заведующий кафедрой политологии иллинойского Северо-Западного университета Уильям Рено заявил, что поставка истребителей вряд ли произойдёт в «оптимальное время». Он провёл параллель с получением Украиной западных танков, которые в 2023 году могли использоваться «ограниченно» из-за атак беспилотников.

«С F-16 ситуация обстоит аналогичным образом. Продолжительный процесс принятия решений, обучения и доставки дал российским войскам время адаптировать ПВО, особенно когда обе стороны заняли оборонительные позиции», — отметил Рено.

Он предположил, что Украине следует обратиться к «Талибану»*, чтобы получить советскую технику, которую США поставили Афганистану. На его взгляд, быстрое получение старых и более дешёвых самолётов может привести к «лучшим результатам на поле боя».

Военный аналитик Гай Маккардл высказал аналогичное мнение. «Для украинцев один МиГ в небе стоит двух F-16, которые ещё в пути. F-16 — хороший самолёт, и он может принести пользу украинским усилиям в долгосрочной перспективе, но если бы я был украинским генералом, я бы предпочёл иметь МиГи под рукой как можно скорее. Почему? МиГи можно развернуть немедленно, обеспечивая срочную поддержку авиационному потенциалу Украины», — пояснил он.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.