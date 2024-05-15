Мнение: Западные банкиры держатся за Россию, и почему немцы не конфискуют российские активы

1. Оставшиеся в России западные банки получают сейчас хорошую прибыль: надбавку за независимость. Из США и Евросоюза на отступников покрикивают, но «Базиль слушает, да ест» (ссылка):



В прошлом году крупнейшие европейские банки, продолжающие работу в России, заплатили в четыре раза больше налогов, чем до начала специальной военной операции, пишет газета Financial Times.

“Крупнейшие западные банки, оставшиеся в России, заплатили Кремлю более 800 миллионов евро налогов в прошлом году, что в четыре раза больше довоенного уровня”, — говорится в публикации.

Речь идет о Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP. Как следует из их отчетности, в 2023 году их совокупная прибыль составила более трех миллиардов евро — втрое больше, чем в 2021-м. В результате они заплатили около 800 миллионов евро налогов по сравнению с 200 миллионами в 2021 году.

При этом более половины выплат пришлись на австрийский Raiffeisen Bank. Проанализировав вакансии этого банка в России, издание сделало вывод, что у него есть “амбициозные планы” по “многократному расширению активной клиентской базы”.

Выплату налогов европейскими банками издание называет примером того, как иностранные компании, остающиеся в России, помогают ей поддерживать финансовую стабильность, несмотря на западные санкции. При этом иностранные кредиторы выиграли не только от повысившейся процентной ставки, но и от санкций в отношении российских банков, полагает FT.

“Эти меры лишили их конкурентов доступа к международным платежным системам и повысили привлекательность западных банков для клиентов в стране”, — поясняется в статье.

Действительно, дела у Райффайзена в России идут настолько хорошо, что российский филиал доходнее для этого австрийского банка, чем все филиалы во всех остальных странах вместе взятые. Зачем же резать курицу, которая несёт золотые яйца (ссылка):



Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International AG (RBI) за последние три года получила от российского подразделения больше прибыли, чем от всех остальных своих филиалов по всему миру. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

Издание также прогнозирует, что российское и белорусское подразделения группы в 2024 году суммарно принесут Raiffeisen около €1,2 млрд чистого дохода, что составит 69% от общей чистой прибыли группы. Для сравнения, экономическая деятельность других филиалов RBI в совокупности принесет лишь 500 млн чистого дохода, пишет издание, ссылаясь на аналитиков финансовой корпорации Citigroup.

Американцы, разумеется, ставят палки в колёса деятельности австрийских банкиров в России (ссылка):



Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) 6 мая получил письмо за подписью заместителя министра финансов США Уолли Адейемо о том, что из-за операций в России банк может быть отключен от американской финансовой системы. <…>

В письме господина Адейемо выражалась обеспокоенность в связи с готовящейся сделкой по покупке RBI доли в австрийском строительном концерне Strabag за $1,5 млрд. Через эту сделку, как сообщало Reuters, австрийская фингруппа хотела получить контроль над долей российского бизнесмена Олега Дерипаски, находящегося под санкциями США.

Письмо Минфина США было направлено 6 мая, а 8 мая RBI отказалась от сделки. Несмотря на это, как сообщает источник Reuters, опасения американских властей по поводу бизнеса Raiffeisen Bank в России сохраняются. Как пишет агентство, письмо является самым серьезным предупреждением для RBI.

2. В Швейцарии оценили свои потери от воровства русских активов, в котором они участвовали в 2022, и робко подняли с земли испачканное знамя нейтралитета (ссылка):



Федеральный совет (правительство) Швейцарии отказался помогать «Большой семерке» (G7) в поиске замороженных активов России.

В Федеральном департаменте экономики, образования и исследований (EAER) заявили, что страна хорошо выстроила сотрудничество с международными партнерами по внедрению санкций против России, особенно на техническом уровне. В связи с этим, указали в ведомстве, Берн сейчас не видит необходимости формально присоединяться к специальной международной группе по поиску активов попавших под санкции россиян REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs).

«Если членство будет отвечать интересам Швейцарии в будущем, то Федеральный совет может пересмотреть ситуацию», — допустили в EAER.

В Швейцарии сочли присоединение к группе по поиску российских активов несовместимым с нейтралитетом.

Конечно, уже поздно, но всё-таки: в швейцарском парламенте даже требуют снять антироссийские санкции. Блогер Павел Шипилин пишет (ссылка):

Крупнейшая в швейцарском парламенте партия «Демократический союз центра» (UDC) призывает отменить антироссийские санкции, введенные страной, если они не были приняты Советом Безопасности ООН. «Никаких невоенных принудительных мер (санкций) без обязательства по международному публичному праву (Совет Безопасности ООН)», — говорится в заявлении UDC.

Если бы Швейцария по-прежнему оставалась нейтральным государством, то в этой фронде не было бы ничего сенсационного. Но поскольку Соединенные Штаты не теряли времени и за последние десятилетия подобрали ключики ко всем европолитикам, включая бернских, такой антиамериканский выпад парламентского большинства выглядит, конечно, неожиданным. Полагаю, подкупить швейцарский парламент в США просто не сочли необходимым. Вот депутаты и напомнили о себе.

3. Даже в Германии, которая, казалось бы, полностью покорна США, в последний момент отказались присваивать российские активы. Кроме очевидного нежелания лишний раз подтверждать свою репутацию воров, у немцев есть и дополнительная мотивация (ссылка).

Дело в том, что изъятие российской собственности под предлогом того, что Россия ведёт военные действия на Украине – это серьёзный аргумент (прецедент) в пользу того, чтобы потом собственность изымалась у самой Германии и чтобы немцы платили репарации за Вторую мировую войну, которые вот прямо сейчас требуют у них поляки (1,3 триллиона долларов) и греки (0,3 триллиона). Понятно, что немцы всегда могут сказать «Найн», однако греки, экономику которых Еврорейх капитально разрушил, теоретически способны изъять большое количество немецкой собственности в стране.