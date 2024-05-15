 

Sky News – Фицо пытались убить за его пророссийские взгляды

15.05.2024, 20:30, Новости дня
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Военный аналитик Sky News профессор Майкл Кларк предположил, что покушение на премьер-министра Словакии могло быть связано с его пророссийской позицией и нежеланием идти на поводу у ЕС. Он обратил внимание, что политик упорно отказывался поддерживать санкции против Москвы и выступал против военной помощи Киеву.


AP

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло быть связано с его позицией по Украине и другими расхождениями с курсом Евросоюза. Такое мнение высказал военный аналитик Sky News профессор Майкл Кларк.

«С годами он (Фицо. — ИноТВ) стал очень пророссийским. Остаётся только догадываться почему и каким образом. Возможно, дело в его личных убеждениях. Как и Виктор Орбан в Венгрии, он упрямо выступал против санкций ЕС и общих закупок (оружия. — ИноТВ)», — отметил эксперт британского телеканала.

«Они (Братислава и Будапешт. — ИноТВ) не поддержали помощь Украине или проявление какого-либо сострадания Киеву. И они продолжают говорить: «Мы хотим, чтобы война закончилась». Под этим они подразумевают, что они хотят, чтобы РФ добилась успеха и война закончилась, если Украина просто сдалась и уступила территорию», — предположил Кларк.


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