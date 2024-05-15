Politico – успехи России на Украине заставляют Тбилиси поворачиваться в сторону Москвы, несмотря на угрозы США

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Соседние с Россией страны обуревают прокремлёвские настроения — их меньше интересуют связи с Западом, опасается Politico. Виной всему — успехи Москвы на Украине. Вот и в Грузии одобрили законопроект об иностранных агентах, несмотря на угрозы Вашингтона ввести санкции против непослушных политиков.



AP

Во вторник в Грузии одобрили законопроект об иностранных агентах. Официальный Вашингтон поспешил пригрозить санкциями грузинским политикам за подрыв демократии. Однако эксперты уверены, что за порядками в Тбилиси стоит конгресс, пишет Politico.

Последние дни десятки тысяч протестующих наводнили центр грузинской столицы, чтобы помешать принятию закона, согласно которому сотни НПО и СМИ получат статус иностранных агентов. Даже один из высокопоставленных законодателей подвергся нападению в ходе потасовки.

Критики утверждают, что этот закон «в российском стиле», однако он получил поддержку большинства в правящей партии «Грузинская мечта», напоминает издание. Ожидается, что президент наложит на него вето, но и его можно будет обойти простым большинством голосов. Таким образом, новый закон может вступить в силу уже в ближайшие недели.

Politico побеседовал с тремя экспертами, которые считают, что в дальнейшем страны, граничащие с Россией, могут всё больше поворачиваться в сторону Москвы. По их мнению, такой сценарий будет становиться всё реальнее на фоне успехов российской армии на Украине.

На днях в Грузию прибыл помощник госсекретаря по делам Европы и Азии Джеймс О’Брайен. Он встретился с премьер-министром и лидерами оппозиции. По итогу встреч политик заявил, что никаких изменений пока сделано не было. Однако, заверил О’Брайен, в случае принятия закона последуют «ограничения, исходящие от Соединённых Штатов», которые затронут финансы и поездки ответственных лиц.

Выступая перед журналистами, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также подтвердила, что новый закон «заставит нас коренным образом пересмотреть наши отношения с Грузией».

Политолог Фрэнсис Фукуяма считает, что часть ответственности за происходящее в Грузии лежит на американских конгрессменах, которые так долго не могли одобрить законопроект о помощи Украине. В итоге соседей РФ стали обуревать прокремлёвские настроения, и теперь их меньше интересуют связи с Западом.

«Все периферийные страны вокруг РФ очень-очень внимательно следят за Украиной. Как только они почувствуют, что ситуация меняется… это позволит им изменить свою политику в гораздо более пророссийском направлении», — пояснил Фукуяма изданию.

Однако американские законодатели не видят своей вины в происходящем. Во вторник группа сенаторов во главе с Джинн Шейхин и Джимом Ришем опубликовала заявление, в котором назвала этот день «чёрным днём для грузинской демократии». Политики также пригрозили принять соответствующие меры, чтобы наказать своих грузинских коллег.

А в заявлении для Politico Шейхин отметила, что виноваты во всём сами грузины: «Антидемократические действия грузинского правительства, а также его нежелание открыто поддерживать Украину в её войне против РФ предшествовали задержке с принятием дополнительного закона о национальной безопасности».

По мнению Это Бузиашвили, научного сотрудника Атлантического совета, «Грузинская мечта» верит в победу РФ на Украине. И именно это подтолкнуло её действовать более открыто, объявив о смене внешнеполитического курса в сторону Москвы.

А Фукуяма, в свою очередь, подчёркивает, что ни Грузия, ни окружающие её страны не боятся реакции Запада. Поэтому резкие заявления советника по национальной безопасности Джейка Салливана и других высокопоставленных чиновников из Вашингтона не имеют значения. Более того, аналитик уверен, что такое положение станет ещё более очевидным по мере продвижения РФ к победе на Украине.

В последнее время переговоры с Тбилиси сводились к интеграции с ЕС, а не к вступлению в НАТО. Поэтому у Вашингтона нет достаточного количества рычагов влияния на Грузию. Однако эксперты считают, что продуманные, правильно нацеленные санкции смогут повлиять на законодателей.

Например, ограничение передвижения грузинских политиков может быть очень эффективным, учитывая, что многие имеют второй дом в Европе, а их дети учатся в европейских школах и университетах.

Томас Де Ваал, старший научный сотрудник европейского центра Карнеги, заверил издание, что ряд высокопоставленных представителей политической и деловой элиты, связанных с Бидзиной Иванишвили, основателем «Грузинской мечты», уже обеспокоены перспективой возможных санкций. По словам Де Ваала, именно санкции «могут стать серьёзным сдерживающим фактором».

В качестве примера он привёл бывшего генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, который попал под санкции США за свои тесные связи с Россией. Де Ваал также напомнил, что санкции будут особенно эффективны в Европе, где требуется согласие всех государств-членов.

Однако велика вероятность, что любое предложение ЕС о санкциях встретит жёсткий отпор и вето от Виктора Орбана, который близок к грузинскому правительству.