Уличная мода весны: самые модные юбки сезона для создания повседневных образов

С приходом весны и приближением лета все чаще возникает желание сменить джинсы на юбки. К счастью, ассортимент данных изделий огромен. Чтобы презентовать стильные образы, нужно знать, какие именно юбки сейчас в моде. Разбираемся в этом вопросе.

Карго

Это юбки с объемными накладными карманами. Чаще всего предполагается, что длина изделия будет чуть ниже колен. В этом сезоне особенно актуальными являются юбки карго из плотного темно-синего денима. Они прекрасно вписываются в философию стритстайла.

Асимметричного кроя с оборками

Если вам не слишком импонируют луки в улично-спортивном стиле, то вам следует присмотреться к данному варианту. Речь идет о юбках асимметричного кроя с оборками. Они могут быть чуть длиннее сзади и чуть короче спереди. Их лучше носить с элегантной обувью.

Мини-юбки

В этом году опять возвращается в моду экстремальное мини. Речь идет о суперкоротких юбках, которые были на волне популярности в девяностые годы. Мини-юбки могут быть с высокой посадкой либо с низкой на ваше усмотрение.

Только сочетайте такие изделия с чем-то более сдержанным. Например, с блейзером оверсайз.

Плиссированные

Еще один ретротренд, который очень полюбился современным модницам – это плиссированные юбки. Такие изделия должны быть не короткими, а длинными. Их лучше сочетать с элегантными вещами. Например, с блузой и с обувью на каблуках или хотя бы на танкетке. С другой стороны, если на первом месте для вас комфорт, то балетки тоже подойдут.

С разрезом

Юбки миди длины с разрезом – это тренд, который переходит из года в год. А все потому, что подобные изделия идеально вписываются в офисно-деловые луки. Очень красиво, например, смотрится комплект из юбки миди и блейзера или пиджака.

Разрез может быть спереди или сбоку, когда в классическом варианте он обычно сзади. Этим и отличаются трендовые модели юбок от предшественников.

Макси

Что может удобнее юбки макси летом? Это изделие из легкой струящейся ткани идеально подходит для вечерних прогулок по пляжу или по набережной. В этом году делайте ставки на светлые юбки макси. Они представляют собой идеальную основу для создания самобытных образов. Их можно сочетать с блузами, туниками, майками и даже рубашками и кроп-топами.

Юбка поверх брюк

В прошлом году в моде были юбки-шорты. В этом году намечается уж очень необычный тренд на юбки, которые надеваются поверх брюк. Пока мы еще не привыкли к такому тренду, он выглядит и кажется причудливым. Но, скорее всего, через пару месяцев нас перестанут удивлять подобные наряды.