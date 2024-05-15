 

Из-за критики в сети создатели «Ромео и Джульетты» решили снимать ремейк «Хищника» с теми же актёрами

15.05.2024, 19:33, Разное
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Актёры Том Холланд и Франческа Амевуда-Риверс должны были составить романтическую пару в новом переосмыслении классической «Ромео и Джульетты», однако первоначальным планам не суждено сбыться – после разгромной критики в сети продюсеры фильма решили сменить концепцию.

«В 2020 году мы бы ещё продавили текущую концепцию, но зритель, к сожалению, понял, что может голосовать своими деньгами и мы просто не можем – иначе это будет красивый, но совершенно неприбыльный акт социальной справедливости», – поделился источник.

Теперь команде предстоит снять ремейк фильма «Хищник». Для этого потребуется совсем немного доработать костюмы героев и переписать сценарий, а также уговорить актёров принять изменения – так, исполнительница роли Джульетты начала догадываться, что теперь играет не совсем в шекспировском творении, и угрожает продюсерам судом и общественным негодованием.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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