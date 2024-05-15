Модные стрижки весны: лучшие тренды на разную длину волос для женщин с овальным лицом

Наступила весна, и многим представительницам прекрасного пола захотелось изменить свой имидж. Это реально, тем более что в трендах 2024 года так много красивых причесок. Если вы являетесь счастливой обладательницей овального лица, эта статья для вас. Выберите из предложенных вариантов лучший, чтобы чувствовать себя уверенно в этом сезоне.

Пикси

Стрижка пикси снова входит в число самых популярных модных причесок весны 2024 года и великолепно смотрится практически на каждой женщине. Однако при этом необходимо выбрать правильную технику стрижки. Идеальной будет та, где боковые стороны коротко подстрижены, а объем остается на макушке. Косая челка добавляет асимметрии, а также идеально выравнивает пропорции лица. С другой стороны, объем по бокам делает лицо шире. И если лицо слишком утонченное, этот вариант будет самым выигрышным.

Бикси

Вы не любите короткие стрижки, однако длинные волосы также вам не по нраву? Тогда стрижка бикси — идеальная прическа именно для вас. Она представляет собой смесь классического боба и стрижки пикси.

Модная прическа отличается длинными и густыми волосами на верхней части головы, а по бокам и на затылке длина немного меньше. Отличный вариант, поскольку бикси дает возможность продемонстрировать красоту черт лица и ловко спрятать небольшие недостатки формы. Прическа практичная, вам не надо тратить много времени на укладку, а также омолаживающая, помогающая визуально уменьшить свой возраст.

Боб

Это очень стильная и популярная на все времена прическа, которая и сегодня в тренде. Вы можете выбрать нужную длину (она может варьироваться от относительно короткой до удлиненной). Для овального лица подойдут все варианты, то есть вы можете носить ее с челкой и без. Боб относится к универсальным стрижкам, которые подходят представительницам прекрасного пола всех возрастов, могут применяться для разных случаев (в качестве деловой, повседневной, нарядной и пр.), они практичны и необычайно привлекательны. Отлично смотрятся в любом цвете и при разных техниках окрашивания.

Кудрявый боб

Классическая стрижка – одна из самых универсальных стрижек в мире, и она всегда предлагает нам новые варианты. Повседневный образ излучает потрясающую весеннюю атмосферу, а тонкие волны придают волосам пышный вид и дополнительный объем. Чтобы визуально растянуть лицо, волосы при этом подстригаются примерно на линии подбородка и дополняются мягкими слоями. Логично, что у кудрявых от природы дам есть лучшие предпосылки для создания вьющегося боба. Но даже женщины с прямыми волосами могут легко носить модную прическу, укладывая при помощи плойки или бигуди в виде тонких пляжных волн.

Каре с ровных срезом

Подобно классическому бобу, каре – одна из самых универсальных стрижек, которая также прекрасно смотрится на лице овальной формы. Однако при этом волосы подстригаются на одинаковую длину и заканчиваются на уровне линии подбородка, что, в свою очередь, визуально растягивает лицо. Легкий пробор сбоку или мелкие волны придадут стрижке дополнительный пикантности и помогут образу обрести непринужденный эффектный вид.

Клавикат

Волосы длиной до плеч становятся новым фаворитом многих модниц. Немного длиннее удлиненного боба и привлекательный вид – клавикат провозглашен трендовой прической весны 2024 года.

Чтобы визуально округлить слишком удлиненное овальное лицо, волосы спереди (челка и пряди у лица) подстрижены немного больше, чем сзади, а асимметричный вид создает иллюзию большего объема и полноты.

Прическа длиной до плеч очень разнообразна по стилю и всегда привлекает восторженное внимание окружающих.