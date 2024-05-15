Юбка-карандаш до колена и монохромные ансамбли: пять стильных нарядов, которые соответствуют фигуре и весеннему настроению

Все люди разные, у каждого свой тип телосложения и стиль. Вот поэтому важно поэкспериментировать и найти одежду, которая наилучшим образом подчеркнет ваши изгибы и будет комфортна в носке.

В нашем материале вы увидите 5 стильных нарядов, которые соответствуют фигуре и весеннему настроению. Пусть эти образы станут для вас источником вдохновения.

Брюки с высокой талией

Брюки с завышенной талией удлиняют ноги, благодаря чему вы будете выглядеть визуально выше и стройнее. Носите их с топом с V-образным вырезом, свитером или рубашкой, которую можно заправить в штаны.

Обратите внимание на то, что наряду со скинни в моде также расклешенные брюки. Их лучше всего сочетать с обувью на каблуках или на танкетке для создания иллюзии бесконечных ног. Это особенно полезный совет для девушек низкого роста.

Платья с объемными рукавами

Весной и летом поскорее хочется избавиться от теплых брюк в пользу платьев из легких струящихся материалов. Когда будете подбирать себе изделие, то остановите выбор на моделях с пышными рукавами. Это не должны быть рукава-фонарики, которые были актуальным трендом в прошлом году. В прошлогоднем тренде наблюдался сверхмаксимальный объем. В этом году рукава не должны облегать руки, но они должны быть достаточно объемными для того, чтобы не соприкасаться с кожей.

Юбка-карандаш длиной до колен

Замените мини-юбку на миди. Собственно, это и все, что от вас требуется в текущем сезоне. Сочетайте юбку-карандаш длиной чуть ниже колен с футболкой и спортивной обувью. С другой стороны, если вы миниатюрная и хотите прибавить себе визуально роста, то наденьте туфли на высоком каблуке. Это же правило подходит для тех, кто хочет казаться стройнее. Плюс ко всему вы можете смоделировать нужные пропорции за счет принта на юбке. Например, за счет узора в вертикальные линии можно скрыть полноватые бедра.

Приталенный блейзер

Обязательно пополните весенний гардероб приталенным блейзером. Благодаря такому предмету гардероба вы сможете визуально смоделировать фигуру «песочные часы». Учтите, что блейзер должен быть удлиненным. Желательно, чтобы он прикрывал паховую зону.

Монохромные образы

Монохромные образы – это когда верх и низ должны быть одного цвета. Такие наряды хороши тем, что визуально стройнят и вытягивают фигуру. Вы можете сами решать, каким образом создавать подобные луки. Самый простой вариант – это купить готовый брючный костюм. Но вы также можете проинспектировать свой шкаф и найти вещи одинакового оттенка, которые можно включить в один наряд.